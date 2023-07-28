Borusan EnBW Enerji ve Petrol Ofisi arasında işbirliği

Anlaşma kapsamında Borusan EnBW tarafından Petrol Ofisi'nin yaklaşık 2,000 adet akaryakıt istasyonunda elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Borusan Grup CEO'su Erkan Kafadar, anlaşma kapsamında yeni şarj cihazları için yatırımların Borusan EnBW tarafından yapılacağını ve Petrol Ofisi istasyonları içine konumlandırılacağını söyledi.

Açıklamaya göre anlaşma kapsamında ilk aşamada 2-3 yıllık dönemde 750 şarj noktası kurulacak ve bu dönemde yaklaşık 1 milyar lira tutarında yatırım yapılacak.

Kafadar, elektrikli araç satışlarının son yıllarda gösterdiği keskin artışın ileriki yıllarda da devam edeceğini öngördüklerini belirterek, "Elektrikli araç satışındaki ivme beklenenden daha hızlı. Petrol Ofisi ise her yere yayılmış durumda. Burada uzmanlık ihtiyaçlarla imkanları bir araya getirmekle olacak" dedi.

Hızlı büyüme bekleniyor

Her ne kadar elektrikli araçlar bu yıl yaklaşık 13 bin adet ile yeni araç satışlarının sadece %2.3'ünü oluşturuyor ve araçların ortalama fiyatları yüksek olsa da satışların çok hızlı artış kaydedeceği öngörülüyor.

Şarj ağı elektrikli araçların ayrılmaz bir parçası olduğu için şarj ağı işletmeciliği elektrik üreticileri, otomobil üreticileri ve akaryakıt istasyonu işletmecilerinin ilgisini çekiyor.

Düzenleyici kurum verilerine göre Mart ayı itibarıyla Türkiye'de 119 şarj ağı işletmecisi, bu işletmecilerin kurduğu yaklaşık 3,700 şarj noktası bulunuyordu.

Kafadar, Borusan'ın projeksiyonlarına göre yıl sonunda elektrikli araç parkının 40 bin adete, 2025 sonunda ise 100 bin adete yükseleceğini öngördüklerini ifade etti.

Ortaklık kapsamında Petrol Ofisi'nin kendisine ait e-Power şarj istasyonlar, EnBW'nin kuracağı ağın bir parçası olacak.

EnBW Ocak ayında şarj ağı lisansı aldığını duyurmuştu.