Borusan Otomotiv: Elektrikli araç pazarında güçlü büyüme var

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye’de bu yıl elektrikli araç pazarında kısa sürede güçlü bir büyüme gözlemlediklerini belirtti.

Borusan'dan yapılan açıklamaya göre, "Yeni Dengeler ve Küresel İşbirlikleri" ana temasıyla Türkiye ve dünyadan iş dünyasının liderlerini, akademisyenleri, bürokratları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren 9. İstanbul Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Zirve kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Geleceğe Ortak Yolculuk" paneli, Borusan Otomotiv ve BMW ev sahipliğinde yapıldı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Tiftik, otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşüm yaşadığına işaret ederek, elektrikli, bağlantılı, otonom ve paylaşımlı araçların artık sadece bir trend değil, yeni mobilite düzenini tanımlayan ana unsurlar olduğunu belirtti.

Türkiye'de bu yıl elektrikli araçların toplam pazar içerisinde yaklaşık yüzde 18 pay almasının beklendiğini aktaran Tiftik, "Bu da yaklaşık 200 bin adetlik bir hacme karşılık geliyor. Sektörde bu alanda kısa sürede güçlü bir büyüme gözlemledik" değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Grubu olarak 2019 yılında Türkiye'de otomotiv sektörünün elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etme hedefi koyduklarına değindi.

BMW portföylerinde düşük emisyonlu araç payının yüzde 52'ye ulaştığına dikkati çeken Tiftik, "Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde toplam BMW ve MINI satışlarımızın yüzde 75'inin düşük veya sıfır emisyonlu olması yönünde. Bu dönüşümün, hem sektör hem de toplum için güçlü bir fırsat sunduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiftik, BMW'de yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen ve BMW Group'un bireysel mobilite alanında yeni bir döneme geçişini temsil eden Neue Klasse konseptinin, düşük emisyonlu araç dönüşümünün en somut örneği olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Neue Klasse sadece yeni bir araç platformu değil, önceki jenerasyona kıyasla uzun dönem kullanım sonrası yüzde 34'e varan karbon ayak izi azaltımı sunan bir teknoloji ekosistemi. Elektrifikasyon, yazılım ve veri odaklı araç mimarisi, yapay zeka destekli sürüş deneyimi ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yoğun kullanımı, sürdürülebilirliği teknolojiyle bütünleştiriyor. Bu platformun temsilcisi olacak her modelimiz sürdürülebilir mobilitenin geleceğini ortaya koyacak.

Borusan Otomotiv Grubu'nun sürdürülebilirlik vizyonuna değinen Tiftik, sürdürülebilirliği "i3" dedikleri, iklim, insan ve inovasyon temel değerleri üzerinden ele aldıklarını aktardı.