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Bosch Fren Sistemleri, üretim arasını 13 Nisan’a kadar uzattı

Bosch Fren Sistemleri, 20 Mart’ta yaptığı duyuruda 6 Nisan’a kadar üretime ara vereceğini duyurmuştu. Bosch’tan yapılan duyuruda sürenin 13 Nisan’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bosch Fren Sistemleri, üretim arasını 13 Nisan’a kadar uzattı
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Esra ÖZARFAT
BURSA - Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak 6 Nisan’a kadar üretime ara verileceğini duyuran Bosch Fren Sistemleri, KAP’a yeniden açıklama yaparak süreyi uzattığını duyurdu.

Açıklamada:
“20 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde fabrikamızda 6 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanan gelişmeler sonucunda bu süre 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır” denildi.

Bursa Bosch Fren Sistemleri

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