Bosch Fren Sistemleri, üretim arasını 13 Nisan’a kadar uzattı
Bosch Fren Sistemleri, 20 Mart’ta yaptığı duyuruda 6 Nisan’a kadar üretime ara vereceğini duyurmuştu. Bosch’tan yapılan duyuruda sürenin 13 Nisan’a kadar uzatıldığı bildirildi.
Esra ÖZARFAT
BURSA - Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulunarak 6 Nisan’a kadar üretime ara verileceğini duyuran Bosch Fren Sistemleri, KAP’a yeniden açıklama yaparak süreyi uzattığını duyurdu.
Açıklamada:
“20 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde fabrikamızda 6 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanan gelişmeler sonucunda bu süre 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır” denildi.