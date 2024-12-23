Bronco Sport Türkiye’de yola çıktı

Bronco Sport ile Edge’yi yollara çıkaran marka, SUV’deki kozunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Bronco Sport gelişmiş motor teknolojileriyle, 1.5L EcoBoost motoru ve 8 ileri otomatik şanzımanı ile 258 Nm tork değerine sahip. Edge ise 4x4 akıllı AWD sistemi ile 2.0L EcoBoost motorla geliyor.

Bu yüzden iki SUV model arasında fiyat farkı oldukça yüksek. Yeni Ford Bronco Sport 2 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve Edge ise 3 milyon 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla Ford Store bayilerinde satışa sunuluyor.