Bu yıl 90 milyon Euro’luk Citymood siparişi aldı

03 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - İhracattaki önemli yükselişini hız kesmeden sürdüren Karsan, ürettiği 10 ve 12 metrelik dizel ve CNG’li otobüsleri toplamda 5 aylık bir süre içerisinde Roma halkının hizmetine sunmuş oldu.

Teslimi gerçekleşen 227 adetlik Roma Belediyesi araçları dahil, 2019’da toplam 90 milyon Euro büyüklüğünde yeni Citymood siparişi aldıklarını ve yılı 500 adedin üzerinde Citymood üretimi ile kapatacaklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “IIA ile işbirliğimizden bu yana gerçekleştirdiğimiz Citymood ihracatında yıl sonu itibarıyla 1.000 adedi aşacağız. Roma Belediyesi’ne teslim ettiğimiz araçlarımız haftanın 7 günü 20’şer saat yüzde 99 servis edilebilirlik seviyesiyle tam performansla kesintisiz şekilde çalışıyorlar. Bu da Belediye’ye karlılık anlamında büyük bir katma değer sağladığımızı gösteriyor” dedi.

Yılda yaklaşık 7,2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Roma’da, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde haftanın her günü çalışan 227 adet Menarinibus Citymood otobüslerintüm bakım, onarım ve satış sonrası hizmetleri ise IIA tarafından sağlanıyor. Toplu taşımadaki erişim sorunlarını ortadan kaldıran Citymood’un 12.1 metre uzunluğundaki versiyonu 96 yolcu, 10.6 metre uzunluğundaki versiyonu ise 84 yolcu kapasitesi sunuyor. Tam faydalanılan kapasite ile motorin/gaz, bakım ve ilk alım maliyetlerini minimuma indiren Citymood; pratik rampası, tekerlekli sandalye bölgesi, tam alçak tabanlı yapısı ve bağımsız ön süspansiyonu gibi özelliklerle kent içinde yolculara kaliteli ulaşımlar sunuyor.