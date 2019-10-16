Bulgaristan'dan yeni Volkswagen adımı

16 Ekim 2019

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Bulgaristan’da 2012-2017 yıllarında devlet başkanı olarak görev yapmış Rosen Plevniyev nihai karar verilmeyen Volkswagen fabrikası için teşvikleri iki katına çıkarabileceklerini söyledi.

Plevniyev, Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin bugün yayınlanan bir haberine göre “Volkswagen’e sağlanacak teşvikleri 135 milyon eurodan 250-260 milyon euroya kadar çıkartmanın bir yolunu bulduk” dedi.

Plevniyev şu anda Sofya merkezli otomobil üreticileri meslek odasının başkanlığını yapmakta.

Volkswagen’in Manisa’daki fabrika planlarını askıya alması hem Romanya hem de Bulgaristan’ı tekrar umutlandırdı. Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, Türkiye’de planlanan yatırımını Suriye’de yürütülen harekat sebebiyle rafa kaldıran Volkswagen grubu ile yeniden müzakere başlattıklarını duyurdu. Roman ekonomi gazetesi Ziarul Financiar’a bir açıklama yapan Oprea “Volkswagen Grubu ile yeniden müzakere başlattık” dedi.