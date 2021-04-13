Bursa, elektrikli araç rüzgarından faydalanmak için yelkenlerini açtı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Küresel otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçlar, bağlanabilirlik, otonom sürüş, mobilite gibi mega trendler doğrultusunda yeni teknolojilerin daha fazla yer aldığı yeni modeller gündemde. Gerek bünyesindeki ana sanayiler, güçlü ve köklü tedarik endüstrisi, gerekse inşası hızla devam eden TOGG yatırımı, otomotivin doğal kümelenmesi haline gelen Bursa’yı bu noktada öne çıkarıyor. Küresel otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüm Bursalı otomotivciler tarafından yakından takip edilirken, elektrikli araçlara yönelik Ar-Ge’ler ve hatta üretimler de başladı. Örneğin, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) yerli otomobilin yüksek pil ağırlığının kompozit malzemelerle dengelenmesi üzerinde çalışıyor. Ayrıca, konunun akademik boyutu ve bu alanda nitelikli personel yetiştirilmesi konusu da Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından yürütülüyor. TOGG’un da üretime başlamasıyla oluşacak ekosistem, süreci daha da hızlandıracağa benziyor. Tedarik sanayi de çalışmalarına bu yönde hız vermiş durumda. Pek çok firma TOGG projesinde yerini aldı bile. Bursalı otomotivciler dünyadaki elektrikli araçlar rüzgarından faydalanmak için yelkenlerini tam anlamıyla açmış durumda.

Araç ağırlıkları azaltılacak

Türkiye’de sıcak şekillendirme kalıplarının imalatını yapan ilk firma olan Beyçelik Gestamp, araç ağırlığının azaltılması, çarpmalara karşı direnç ve araç güvenliğinin arttırılması alanında sac metal şekillendirme teknolojilerinde yeni çözümler üzerinde çalışıyor. Beyçelik Gestamp, yerli otomobil projesinde de yeni proses yöntemleri alanında çalışıyor. Otomotiv endüstrisinin global tedarikçilerinden Coşkunöz Holding de yenilikçi üretim süreçlerine odaklandı. Elektrikli araçların batarya taşıyıcısı gibi farklı ürünleri de ürün gamına eklemeyi planlayan Coşkunöz, yerli otomobil projesinde de yer alıyor.

Süspansiyon sistemleri geliştirecek

Havalı süspansiyon sistemleri üreticisi Aktaş Holding de ürünlerinde kompozit plastik ve alüminyum gibi hafif malzeme kullanımını yaygınlaştırıyor. Aktaş, özellikle elektrikli araçlarla birlikte binek araçlarda kullanılacak alternatif süspansiyon sistemleri ile ilgili bir Ar-Ge çalışması yürütüyor. İnsu Teknik’in de sensörlü ve elektrikli parçalar üzerinde patentli çalışmaları bulunurken, bu üretim için yeni hat yatırımı yapmayı planlıyor. Doğu Pres ise geçen yıl aldığı projelerle elektrikli araçlar için parça üretimine başladı.

Alüminyum sektörü de elektrikli araçlara odaklandı

Yeşilova Holding de alüminyum torpido traversi, alüminyum motor beşiği, elektrikli araçlar için alüminyum batarya taşıyıcı geliştirilmesi projelerini sürdürüyor. Yeni fabrika yatırımıyla entegre üretim yapısına kavuşacak olan PMS de araçların hafifletilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda etkin yer alırken, elektrikli araçlar ile ilgili de çalışmalar yürütüyor.

Karsan 4 otonomlu otobüsünü tanıttı

Geçtiğimiz aylarda Avrupa ve ABD’nin gerçek yol koşullarına hazır ilk seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü “Otonom Atak Electric”in küresel lansmanını yapan Karsan da üretimlerini Bursa’da yapıyor. Saloni Mobilya ve Erhun Metal işbirliğinde başlatılan şehir içi kısa mesafe kullanımları için elektrikli araç üretim projesi de devam ediyor. İş insanı Haluk Özbek tarafından yürütülen projede aracın adı Amperino olarak belirlendi. 2011 yılında 2 kişilik golf aracı ile üretime başlayan Pilotcar da bugün elektrikli golf ve hizmet araçları ile üretimini sürdürüyor. Yeni nesdil hizmet araçları üreticisi Tragger de üretimini Bursa’da yapıyor.