Bursa, geleceğin otomobillerine altyapı hazırlıyor
Bursa, önümüzdeki yıllarda otomotivde yaşanması beklenen dönüşüme hazırlanıyor. Ana ve büyük ana yan sanayilerin yeni nesil malzemeler, elektrikli araçlar, otomasyon, robot yatırımları endüstrinin tamamına dalga dalga yayılıyor.
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