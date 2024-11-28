Bursa’da üretilen Fiat Scudo Türkiye’de satışa sunuldu (Fiat Scudo ne kadar)
Türk Otomobil Fabrikası’nın (Tofaş) Bursa’daki fabrikasında üretimine başlanan yeni Scudo Türkiye’de satışa sunuldu. Yerli üretim Fiat Scudo'nun fiyatları da açıklandı. Tüm Scudo Van modelleri için 300 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi kampanyası da bulunuyor.
Seri üretimine kasım ayında Tofaş’ın Bursa fabrikasında başlanan Yeni Scudo Van, esnek ihtiyaçlara yanıt veren geniş iç hacmi ve şehir içi taşımacılığına uygun boyutları ile dikkat çekiyor.
Scudo Van Standart 1.5 Multijet3 motorlu versiyonu 1 milyon 49 bin 900 liradan, Scudo Van Standart 2.0 Multijet3 motora sahip versiyonu ise 1 milyon 149 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.
Tüm Scudo Van modellerinde 300 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası veya kredi kampanyasından faydalanmayı tercih etmeyen müşteriler için ise alternatif olarak 50 bin TL nakit indirim fırsatı sunuluyor.