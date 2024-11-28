Bursa’da üretilen Fiat Scudo Türkiye’de satışa sunuldu (Fiat Scudo ne kadar)

Seri üretimine kasım ayında Tofaş’ın Bursa fabrikasında başlanan Yeni Scudo Van, esnek ihtiyaçlara yanıt veren geniş iç hacmi ve şehir içi taşımacılığına uygun boyutları ile dikkat çekiyor.

Scudo Van Standart 1.5 Multijet3 motorlu versiyonu 1 milyon 49 bin 900 liradan, Scudo Van Standart 2.0 Multijet3 motora sahip versiyonu ise 1 milyon 149 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Tüm Scudo Van modellerinde 300 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası veya kredi kampanyasından faydalanmayı tercih etmeyen müşteriler için ise alternatif olarak 50 bin TL nakit indirim fırsatı sunuluyor.