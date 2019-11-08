Bursalı kornacıya VW’dan randevu
Tesla’dan Honda’ya dünya devleri için Bursa'da korna üreten Seger, Manisa'da yatırım hazırlığı yapan Alman VW ile görüşmeye gidiyor. Şirketin CEO’su Tülin Tezer, VW ile uzun yıllardır çalıştıklarını ve yeni yatırımla ilgili detayları görüşmek üzere aralık ayına randevu verildiğini bildirdi.
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