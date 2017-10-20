Busworld Europe 2017 fuarı açıldı
Avrupa'nın en büyük otobüs ve seyahat araçları fuarı "Busworld Europe 2017" Belçika'da kapılarını açtı
Avrupa'nın en büyük otobüs ve seyahat araçları fuarı "Busworld Europe 2017" Belçika'da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Kortrijk kentindeki fuarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 36 ülkeden 376 katılımcı, elektrikli otobüs ve minibüsler başta olmak üzere, yedek parça, iç dekorasyon ve döşeme alanlarındaki yeni nesil ürünlerini sergileme imkanına kavuştu.
Fuar süresince birçok firma son geliştirdikleri ürünlerin dünya prömiyerini yapacak.
Fuarda 311 yeni araç, alıcı firmaların beğenisine sunuldu.
Çeşitli kategorilerde ödüllerin verileceği fuar, 25 Ekim'de sona erecek.
Kaynak: AA