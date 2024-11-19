BYD 10 milyon araç üretti; hedef 13 milyar Euro yatırım (BYD'nin Türkiye fiyatları)

Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanan Çinli otomobil üreticisi BYD, 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaştı. BYD ilk 5 milyon yeni enerji aracını 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı 15 ayda üretti.

Üretim bandından indirilen 10 milyonuncu araç ise BYD'nin premium markası DENZA'nın Z9 modeli oldu. 30. yıl dönümü kutlamalarına eşlik eden bu model, "Black Myth: Wukong" oyununun arkasındaki Game Science Üst Yöneticisi (CEO) Feng Ji'ye takdim edildi.

Yatırımları sürecek

BYD, akıllı teknolojilerle desteklenen otomotiv sistemleri için gelecek dönemde 100 milyar yuan (yaklaşık 13 milyar avro) yatırım yapacağını duyurdu. Yapay zeka ve ileri teknolojileri araç sistemlerine entegre etmeyi hedefleyen BYD, global pazarlarda rekabetçi olmak istiyor. BYD, Türkiye'de Manisa'ya otomobil fabrikası kurmaya hazırlanıyor. Şirketin Türkiye'ye yatırımının 1 milyar doları bulması bekleniyor.

BYD'nin Türkiye fiyatları

BYD'nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i aracını geçen günler Türkiye'de satışa sundu. Şirket aynı zamanda aylardır beklenen fiyat listesini de güncelledi.

Buna göre markanın en ucuz modeli BYD Dolphin 1 milyon 280 bin liradan satışa sunuldu. ATTO 3 1 milyon 490 bin liradan listeye eklenirken, SEAL U DM-i'nin fiyatının sitede 1 milyon 850 bin lira olması dikkat çekti.