BYD, 2026 yıl sonundan önce üretime başlayacak: Türkiye'ye yeni model getiriyor

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de üretim tesisi yatırımı için önceki gün anlaşma imzaladı. BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre BYD, Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacak.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, bugün düzenlediği basın toplantısında şirket politikası ve gelecek planları hakkında bilgi verdi.

Ergün, Türkiye'ye kurulacak tesisin yıllık araç üretim kapasitesinin 150 bin olduğunu belirterek "Elektrikli araç firması hem tamamen elektrikli hem de şarj edilebilir araçlar üretiyor, bu da Türkler için büyük avantaj" dedi.

Ergün, yatırım planlarının gelecek 'agresif' denebilecek şekilde hızlanacağını belirterek "Bu senenin sonu kasım ayında satış hedefimiz 10 binli adetlere ulaşabilir. Model sayıları çok hızlı artacak. Üretim yatırımı 2026 yılının sonuna kadar diye imzalandı. Ama anlaşmada yazılan sürenin yanı sıra BYD, kendi içinde daha hızlı bitirmeyi amaçlıyor" dedi.

BYD'den yeni modeller gelebilir

BYD yöneticisi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıl bitmeden iki modele ilave başka bir modelin satışına başlanabilir. İki model Atto ve Seal U. Bayi sayılarımızı belirsizlik yaşanan dönemde artırma sürecine girmedik. Yatırım oluşana kadar bayi sayımız artmadı ama bundan sonrasında artacak. Şu an 10 olan bayi sayısı yıl sonunda 20’ye çıkabilir.

'Elektrikli araç ithalatı yapabileceğiz'

Son çıkan tebliğden muaf olacağız, elektrikli araç ithalatı yapabileceğiz. Vergi muafiyeti yatırım kararını belki hızlandırmış olabilir ama pazarda yeri olan Türkiye hep öne çıktı."

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergün, "Başka Çinli markalar da Türkiye’de yatırım planlıyor. Togg da pazarda güçlü. Siz nasıl bir rekabet ortamı bekliyorsunuz?" sorusunu "İlk 3 yılda kendimizi ilk 3'ün içerisinde görüyoruz. Diğer markalarla beraber çalışacağız" diye yanıtladı.