BYD ile Tesla savaşının galibi belli oldu

Elektrikli araç pazarında rekabet kızışıyor. Çin merkezli BYD’nin 2025 yılında Tesla’yı yıllık satışta resmen geride bırakması neredeyse kesinleşti.

Kasım sonu itibarıyla BYD toplam 2,07 milyon elektrikli araç sattı. Tesla ise Eylül sonuna kadar 1,22 milyon adet satışa ulaştı. Analistlere göre Tesla yıl sonunda ancak 1,65 milyon satış seviyesine gelebilecek,yani BYD’nin mevcut rakamlarının oldukça altında.

Tesla satışlarının yılın üçüncü çeyreğinde ABD devlet teşviki kalkmadan önce geçici olarak yükseldiği, ancak bu etkinin sürdürülebilir olmadığı belirtiliyor.

Tesla’da düşüş beklentisi

FactSet analizine göre Tesla’nın yılın son çeyreğinde 449 bin araç satması öngörülüyor. Deutsche Bank ise rakamın 405 bin adet civarında kalabileceğini tahmin ediyor.

Banka değerlendirmesine göre Tesla’nın satışları; Kuzey Amerika ve Avrupa’da yüzde 30’a yakın, Çin’de yüzde 10 civarında düşüş gösterebilir.

Uzmanlar, şirketin siyasi gündem, CEO Elon Musk’ın politik çıkışları ve Çinli markaların agresif yükselişiyle baskı altında olduğuna dikkat çekiyor.

ABD teşviklerinin bitmesi dengeyi değiştirdi

Eylül 2025’te ABD’de 7 bin 500 dolarlık elektrikli araç vergi desteğinin sona ermesi, talebi aşağı çekti. Tesla’nın bazı pazarlarda satış kaybettiği, buna karşın BYD ve diğer Çinli markaların fiyat avantajıyla ivme kazandığı ifade ediliyor.

Wall Street’in artık 2026’da başlayacak otonom sürüş dönemine odaklandığı, şirket için yeni büyüme umutlarının bu alanda olduğu vurgulanıyor.

BYD’nin stratejisi: Ucuz, hızlı ve küresel

BYD hem iç pazarda rekabet ederken hem de hızlı şekilde yurtdışı üretim ve tedarik ağları kuruyor. Fitch Ratings’ten Jing Yang’a göre şirketin üretim ve tedarik zincirini ülke dışına taşıması, küresel tarifeler karşısında stratejik avantaj sağlıyor.

AB ve ABD’nin Çinli elektrikli araçlara uyguladığı yüksek vergi ve tarife politikaları, rekabeti sertleştirse de BYD bunu Macaristan’da fabrika kurarak dengelemeye çalışıyor.