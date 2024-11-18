BYD Oyunun kurallarını değiştirmeye geliyor

Volkan DEMİRKUŞAK - Hayati ARIGAN

Çinli marka BYD, 5 farklı Ar-Ge üssün­de yılda toplam 48 bin adede yakın patent alı­yor. 110 binden fazla mühen­dis, toplamda 900 bini aşkın çalışana sahip BYD, 4,6 mil­yar dolarlık Ar-Ge harca­masıyla da teknolojiye ver­diği önemi gösteriyor.

Bir yandan süspansiyon siste­mi, öte yandan batarya diğer yandan da model geliştir­meye devam eden Çinliler; Brezilya, Özbekistan, Ro­manya, İngiltere ve Tür­kiye’de açılacak fab­rikayla dünyanın dört bir yanın­da boy gös­terecek. Sade­ce ekim ayında satılan 500 bin adedi aşkın otomobil, gidi­len yolun doğru olduğunu gösteriyor.

Tesla rakibi Sealion 2025 3. çeyrekte geliyor

502 km menzilli, hem ar­kadan itiş hem de dört teker­lekten çekişli aktarmalı top­lamda 530 HP’Lik güç 690 Nm tork üreten 4,8 metre­lik SUV Sealion 7, şu ana ka­dar gördüğüm ve kullandı­ğım en başarılı BYD. Seal U ile benzer boyutlarda ama ona göre çok daha modern ve genç çizgilere sahip.

Tama­men elektrikli olarak üreti­len e3, platform 3 üzerinden yükselen ve Blade Batar­ya teknolojisinin son versi­yonlarını kullanan mode­lin 0-100 km hızlanması da tıpkı arkasında yazdığı gibi 4,5 saniye. 2,9 metrelik din­gil mesafesiyle arka koltuk­larda konforlu bir baş ve diz mesafesi sunulmuş. Bagaj 520 litre, kaputun altındaki ek bagaj ise yaklaşık 50 lit­re kapasiteli.

İç mekân­da bolca saklama alanı varken, 15,6 inçlik dokun­matik multi­medya ek­ranı 10,25 inçlik göster­ge ve head up display ekranlarıyla dikkat çekiyor. Kullanılan malzeme olduk­ça başarılı. Direksiyon his­si iyi, süspansiyonlar orta sertlikte, en sorunlu kısım arka görüş ve yüksek bagaj yükleme alanı. Yine kartlı çalıştırma NFC kullanılıyor. Lastikler 20 inç alaşım. Gövde %81,6 oranında alü­minyum. Euro-Ncap’ten 5 yıldızı hanesine yazdırırken, 17 tane radar ve lidar siste­mi bulunuyor.

Muhtemelen Türkiye’de 82,5 kWsa’lık ar­kadan itişli versiyon çok satı­lacak. Dört tekerlekten çekiş­li versiyonun batarya kapasi­tesi ise 91,3 kWsa. 230 KW’lık şarj gücüyle %10 ile %80 ara­sındaki şarj için 24 dakikaya ihtiyaç duyması da bir artı. 2025’in 3. çeyreğinde gelmesi beklenen ve Tesla’nın rakibi olarak gösterilen Sealion’un Türkiye’deki rekabette nasıl bir rol üstleneceği de merak konusu.

Türkiye’de 2 ayda 6000 satış hedefi

Almanya’daki sürüşten birkaç gün sonra da Türki­ye lansmanıyla yeni model­lerini duyuran BYD Türkiye, 6 modelle geliyor. 1080 km menzilli Seal U DM-İ 1 mil­yon 850 bin TL, ATTO 3 1 milyon 490 bin TL ve Dolp­hin 1 milyon 280 bin TL’lik fiyatla satılacak. Seal U EV ise 1 milyon 790 bin TL ola­cak. Aralık ayında Han ve Se­al’in de fiyatları belli olacak.

Toplantıda Han’ın %40-50 bandında ÖTV ile geleceği de ağızdan kaçırılınca fiyat­ların tahmini 2,3-2,5 milyon TL olması şaşırtıcı olmaz. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Tekrar satı­şa başlamaktan mutlu ve he­yecanlıyız, değişime yön ve­receğiz” derken, yılsonuna kadar 6 bin satışa ulaşmayı hedeflediklerini açıkla­dı. Bu açıklamayla yet­ki belgesi sorunun da ortadan kalk­tığı bir kez da­ha aktarıl­mış oldu.

'Ulaşılabilir premium' marka

BYD’nin altı modele ulaşan ge­niş ürün gamını Türk kullanıcı­larıyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Ergun, “Türkiye’de tüm modellerini en üst dona­nım seviyesinde pazara sunan BYD, rekabetçi fiyatlarıyla ‘ulaşılabilir premium’ marka konumunu ile her segmente uygun, yüksek performanslı ve çevre dostu seçenekler su­narak, elektrikli araç dünya­sında fark yaratmaya devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Yeni bir döneme adım atıyoruz”

İsmail Ergun, “BYD Türkiye olarak, hedefimiz ürün çeşit­liliğimizi artırarak, farklı müş­teri ihtiyaçlarını karşılayabi­lecek geniş bir ürün yelpaze­si sunmak. Önümüzdeki yılla birlikte BYD’nin büyümesi hız kazanacak. Böylece, üç yıl içerisinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.