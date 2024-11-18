BYD Oyunun kurallarını değiştirmeye geliyor
Çinli marka BYD, yeni tam elektrikli Sealion'un dünya tanıtımını Frankfurt’ta yaptı. Etkinlik için Almanya’nın tercih edilmesi Avrupa’ya bir mesaj olarak yorumlanırken, markanın Başkan Yardımcısı Stella Li, “Otomobilin doğduğu yerde lansman yapmak önemli” dedi.
Volkan DEMİRKUŞAK - Hayati ARIGAN
Çinli marka BYD, 5 farklı Ar-Ge üssünde yılda toplam 48 bin adede yakın patent alıyor. 110 binden fazla mühendis, toplamda 900 bini aşkın çalışana sahip BYD, 4,6 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasıyla da teknolojiye verdiği önemi gösteriyor.
Bir yandan süspansiyon sistemi, öte yandan batarya diğer yandan da model geliştirmeye devam eden Çinliler; Brezilya, Özbekistan, Romanya, İngiltere ve Türkiye’de açılacak fabrikayla dünyanın dört bir yanında boy gösterecek. Sadece ekim ayında satılan 500 bin adedi aşkın otomobil, gidilen yolun doğru olduğunu gösteriyor.
Tesla rakibi Sealion 2025 3. çeyrekte geliyor
502 km menzilli, hem arkadan itiş hem de dört tekerlekten çekişli aktarmalı toplamda 530 HP’Lik güç 690 Nm tork üreten 4,8 metrelik SUV Sealion 7, şu ana kadar gördüğüm ve kullandığım en başarılı BYD. Seal U ile benzer boyutlarda ama ona göre çok daha modern ve genç çizgilere sahip.
Tamamen elektrikli olarak üretilen e3, platform 3 üzerinden yükselen ve Blade Batarya teknolojisinin son versiyonlarını kullanan modelin 0-100 km hızlanması da tıpkı arkasında yazdığı gibi 4,5 saniye. 2,9 metrelik dingil mesafesiyle arka koltuklarda konforlu bir baş ve diz mesafesi sunulmuş. Bagaj 520 litre, kaputun altındaki ek bagaj ise yaklaşık 50 litre kapasiteli.
İç mekânda bolca saklama alanı varken, 15,6 inçlik dokunmatik multimedya ekranı 10,25 inçlik gösterge ve head up display ekranlarıyla dikkat çekiyor. Kullanılan malzeme oldukça başarılı. Direksiyon hissi iyi, süspansiyonlar orta sertlikte, en sorunlu kısım arka görüş ve yüksek bagaj yükleme alanı. Yine kartlı çalıştırma NFC kullanılıyor. Lastikler 20 inç alaşım. Gövde %81,6 oranında alüminyum. Euro-Ncap’ten 5 yıldızı hanesine yazdırırken, 17 tane radar ve lidar sistemi bulunuyor.
Muhtemelen Türkiye’de 82,5 kWsa’lık arkadan itişli versiyon çok satılacak. Dört tekerlekten çekişli versiyonun batarya kapasitesi ise 91,3 kWsa. 230 KW’lık şarj gücüyle %10 ile %80 arasındaki şarj için 24 dakikaya ihtiyaç duyması da bir artı. 2025’in 3. çeyreğinde gelmesi beklenen ve Tesla’nın rakibi olarak gösterilen Sealion’un Türkiye’deki rekabette nasıl bir rol üstleneceği de merak konusu.
Türkiye’de 2 ayda 6000 satış hedefi
Almanya’daki sürüşten birkaç gün sonra da Türkiye lansmanıyla yeni modellerini duyuran BYD Türkiye, 6 modelle geliyor. 1080 km menzilli Seal U DM-İ 1 milyon 850 bin TL, ATTO 3 1 milyon 490 bin TL ve Dolphin 1 milyon 280 bin TL’lik fiyatla satılacak. Seal U EV ise 1 milyon 790 bin TL olacak. Aralık ayında Han ve Seal’in de fiyatları belli olacak.
Toplantıda Han’ın %40-50 bandında ÖTV ile geleceği de ağızdan kaçırılınca fiyatların tahmini 2,3-2,5 milyon TL olması şaşırtıcı olmaz. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Tekrar satışa başlamaktan mutlu ve heyecanlıyız, değişime yön vereceğiz” derken, yılsonuna kadar 6 bin satışa ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu açıklamayla yetki belgesi sorunun da ortadan kalktığı bir kez daha aktarılmış oldu.
'Ulaşılabilir premium' marka
BYD’nin altı modele ulaşan geniş ürün gamını Türk kullanıcılarıyla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Ergun, “Türkiye’de tüm modellerini en üst donanım seviyesinde pazara sunan BYD, rekabetçi fiyatlarıyla ‘ulaşılabilir premium’ marka konumunu ile her segmente uygun, yüksek performanslı ve çevre dostu seçenekler sunarak, elektrikli araç dünyasında fark yaratmaya devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.
“Yeni bir döneme adım atıyoruz”
İsmail Ergun, “BYD Türkiye olarak, hedefimiz ürün çeşitliliğimizi artırarak, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunmak. Önümüzdeki yılla birlikte BYD’nin büyümesi hız kazanacak. Böylece, üç yıl içerisinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.