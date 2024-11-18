BYD pahalı mı kaldı?

Volkan DEMİRKUŞAK

Bir yandan sarı sayfalarda yüksek ikinci el fiyatlıları merak ediyordu. Ben fiyatla­rı rekabetçi buldum ama marka Tesla gi­bi Türkiye’de kendi olmadığı ve bir dist­ribütör ile geldiği için “fiyatları pahalı bulanların” sayısı çok daha fazla. Mesaj kutum, doldu taştı. Bize kızanlar, distri­bütöre kızanlar özellikle de Dolphin’in fi­yatında birleşiyor. Diğer modellerde pek bir şikâyet duymadım. Esasında biraz sü­re vermek lazım, pazarın oluşmasını izle­mek lazım.

Bu arada bayilerden de bana ulaşanlar oldu, basın toplantısı 13.00’tey­di 14.00’te çekilmiş satış temsilcilerinin hepsinin dolu, araçların hepsinin başında insan olan video var elimde. Yani siyah­la beyaz gibi. Söz uçar yazı kalır, ben özel­likle Seal ve Seal U DM-İ’yi pek beğen­dim, sene sonunda rakamlara bakar mar­ka hata mı yaptı yoksa müşteriler fiyat konusunda yanıldı mı anlayacağız. Evet BYD’nin diğer ülkelerdeki fiyatına oranla özellikle giriş seviyesi biraz yüksek kaldı, onu da marka yakında değerlendirecektir. Hoşgeldin BYD senden çok bahsedeceğiz.

Lexus ile macera

Geçtiğimiz haftalarda kısa da olsa bah­settiğim ama yer darlığından ötürü de­taylandıramadığım bir modeli yazmak istiyorum. Türkiye’ye geldiğinde 100 satsa başarıdır denen Lexus şu anda o ra­kamları çoktan aştı. Geçtiğimiz günler­de Amerika’daki seyahatimde de bana bir Lexus RX 500 h eşlik etmişti. Onun­la yaklaşık 5 gün geçirdim fakat ilk yoru­mum hep şu; çok yakışıklı. 3 kişilik seya­hatimizin üstünden 20 gün geçti what­sapp grubumuzda İstanbul’da Lexus görünce fotoğraf atan bir arkadaşım var. Yani hakikaten tasarım, hatlar köşeler çekici.

Arka koltuk konforu bence olduk­ça başarılı. Bagaj deseniz tüm büyük va­lizlerimizle dönmemize müsaade edecek kadar iyi. Biraz multimedya kullanımı konusunda alışkanlık gerekiyor. Onun dışında temelde bir sorun yok. Ses sis­temini zaten seviyorum Mark Levinson. Motor ve sürüş hissi tatminkâr, Amerika gibi hala homurtu sevenler ile ekonomi sevenler arasında iyi bir geçiş. Ben seni sevdim Lexus.