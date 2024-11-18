BYD pahalı mı kaldı?
Lansman esnasında BYD dijital yetkililerinden biri yanıma geldi ve ‘site kilitlenmesin diye ek önlemler aldık, paylaşımlardan sonra data sağlayıcımıza destek olduk’ dedi. Yani herkes markayı bekliyordu. Kaparo verenler, ilgilenenler, duyanlar, sipariş vermek isteyenler.
Volkan DEMİRKUŞAK
Bir yandan sarı sayfalarda yüksek ikinci el fiyatlıları merak ediyordu. Ben fiyatları rekabetçi buldum ama marka Tesla gibi Türkiye’de kendi olmadığı ve bir distribütör ile geldiği için “fiyatları pahalı bulanların” sayısı çok daha fazla. Mesaj kutum, doldu taştı. Bize kızanlar, distribütöre kızanlar özellikle de Dolphin’in fiyatında birleşiyor. Diğer modellerde pek bir şikâyet duymadım. Esasında biraz süre vermek lazım, pazarın oluşmasını izlemek lazım.
Bu arada bayilerden de bana ulaşanlar oldu, basın toplantısı 13.00’teydi 14.00’te çekilmiş satış temsilcilerinin hepsinin dolu, araçların hepsinin başında insan olan video var elimde. Yani siyahla beyaz gibi. Söz uçar yazı kalır, ben özellikle Seal ve Seal U DM-İ’yi pek beğendim, sene sonunda rakamlara bakar marka hata mı yaptı yoksa müşteriler fiyat konusunda yanıldı mı anlayacağız. Evet BYD’nin diğer ülkelerdeki fiyatına oranla özellikle giriş seviyesi biraz yüksek kaldı, onu da marka yakında değerlendirecektir. Hoşgeldin BYD senden çok bahsedeceğiz.
Lexus ile macera
Geçtiğimiz haftalarda kısa da olsa bahsettiğim ama yer darlığından ötürü detaylandıramadığım bir modeli yazmak istiyorum. Türkiye’ye geldiğinde 100 satsa başarıdır denen Lexus şu anda o rakamları çoktan aştı. Geçtiğimiz günlerde Amerika’daki seyahatimde de bana bir Lexus RX 500 h eşlik etmişti. Onunla yaklaşık 5 gün geçirdim fakat ilk yorumum hep şu; çok yakışıklı. 3 kişilik seyahatimizin üstünden 20 gün geçti whatsapp grubumuzda İstanbul’da Lexus görünce fotoğraf atan bir arkadaşım var. Yani hakikaten tasarım, hatlar köşeler çekici.
Arka koltuk konforu bence oldukça başarılı. Bagaj deseniz tüm büyük valizlerimizle dönmemize müsaade edecek kadar iyi. Biraz multimedya kullanımı konusunda alışkanlık gerekiyor. Onun dışında temelde bir sorun yok. Ses sistemini zaten seviyorum Mark Levinson. Motor ve sürüş hissi tatminkâr, Amerika gibi hala homurtu sevenler ile ekonomi sevenler arasında iyi bir geçiş. Ben seni sevdim Lexus.