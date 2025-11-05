BYD satışlarda Tesla'yı solladı! İngiltere'de yeni lider belli oldu

Çinli otomobil üreticisi BYD, Avrupa'nın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan İngiltere'de Tesla'yı satışta geçti.

İngiliz Motor Üreticileri ve Satıcıları Birliği'nin (SMMT) verilerine göre, BYD geçen ay Tesla'dan yaklaşık yedi kat daha fazla yeni araç tescil ettirdi.

Tesla'nın satışlarında düşüş

Yılın başından bu yana BYD'nin satışları altı kattan fazla artarak 39 bin 103 araca yükselirken, Tesla'nın satışları yüzde 4,5 azalarak 35 bin 455'e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde BYD yalnızca 8 bin 788 araç satarken, Tesla'nın satışları bunun neredeyse altı katı seviyedeydi.

Böylece İngiltere, Çinli BYD için ülke dışındaki en büyük pazar konumuna geldi.