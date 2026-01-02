BYD satışlarında ivme kaybı: Aralıkta yüzde 18 düşüş

BYD’nin 2025 yılı satış büyümesi Çin pazarındaki yoğun rekabetin etkisiyle yavaşlarken, yıllık satışlar 4,6 milyon adede ulaştı ve şirket küresel ölçekte Tesla’yı geride bıraktı.

Analistler, Çin’de hurda araç teşviklerinin azaltılmasının ardından 2026 yılında Çinli otomobil üreticilerinin daha zorlu bir pazar ortamıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor. Deutsche Bank analistleri, perakende binek araç satışlarında yüzde 5 düşüş beklerken, Nomura ise pazar koşullarının en azından 2026’nın ilk döneminde zorlu olacağını öngörüyor.

Buna karşın BYD’nin, Ay Yeni Yılı sonrasında açıklaması beklenen 2026 stratejisi ve yeni model hamleleriyle hem Çin iç pazarında hem de küresel pazarlarda yeniden ivme kazanabileceği değerlendiriliyor.