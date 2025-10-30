BYD son dört yılın en büyük kâr düşüşünü yaşadı
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2025'in üçüncü çeyreğinde net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 azalarak 7,8 milyar yuan (yaklaşık 1,10 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Şirketin gelirleri de yüzde 3,1 gerileyerek 195 milyar yuana düştü. Böylece BYD, beş yıldan uzun bir aranın ardından ilk kez gelir kaybı yaşadı. Sonuçlar, şirketin art arda ikinci kez kâr düşüşü kaydettiğini ve son dört yılı aşkın sürenin en sert gerilemesini yaşadığını gösterdi.
Beş yıl sonra ilk kez gelir kaybı
Şirketin çeyrek dönem gelirleri de geçen yıla göre yüzde 3,1 azalarak 195 milyar yuana geriledi. Bu durum, BYD'nin beş yıldan uzun bir süredir ilk kez gelir kaybı yaşadığı çeyrek olarak kayıtlara geçti.