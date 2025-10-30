BYD son dört yılın en büyük kâr düşüşünü yaşadı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 azalarak 7,8 milyar yuan (yaklaşık 1,10 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.

Açıklanan veriler, BYD'nin art arda ikinci kez kâr düşüşü yaşadığını ve son dört yılı aşkın süredeki en büyük gerilemeyi kaydettiğini ortaya koydu.

Beş yıl sonra ilk kez gelir kaybı

Şirketin çeyrek dönem gelirleri de geçen yıla göre yüzde 3,1 azalarak 195 milyar yuana geriledi. Bu durum, BYD'nin beş yıldan uzun bir süredir ilk kez gelir kaybı yaşadığı çeyrek olarak kayıtlara geçti.