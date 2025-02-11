BYD, 'Tanrı'nın Gözü'nü tanıttı! Tesla'ya rakip olmak istiyor

Çinli otomobil üreticisi BYD, tüm araç serisinde geliştirdiği yeni otonom sürüş sistemi olan 'Tanrı'nın Gözü'nü tanıttı.

ABD'li Tesla'nın rakibi olarak görülen BYD'nin yeni geliştirdiği sistemde uzaktan park etme ve otonom sollama gibi özellikler yer alacak.

BYD CEO'su Wang Chuanfu, şirketin kendi ürettiği yeni teknolojiyi şirketin Çin'in Shenzhen kentindeki merkezinde düzenlenen etkinlikte tanıttı.

'Lüks olmaktan çıkacak'

Wang, "Gelişmiş sürücü destek sistemleri, artık emniyet kemerleri ve hava yastıkları gibi temel bir araç gereci haline geliyor, lüks olmaktan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

BYD'nin bu sistemi 9 bin 600 dolar fiyatla satışa sunacağı Seagull aracında da kullanacağı belirtildi.

Türkiye'de de binlerce araç satan Çinli BYD'nin bu yıl hedefi 50 bin satış adedine ulaşmak. Türkiye'de hem hibrit hem de elektrik motorlu araç satan BYD aynı zamanda fabrika açma kararı alan ilk Çinli şirket.