BYD, Türkiye’de ilk SEALION 7 teslimatını gerçekleştirdi

5 Kasım tarihinde Türkiye lansmanı yapılan BYD SEALION 7’nin ilk teslimatı, BYD’nin Küresel Başkan Yardımcısı Stella Li tarafından yapıldı. Törene BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun ve BYD Avrupa Türkiye Ülke Müdürü Murphy Ruan da katıldı.

Atlantis Gri renkteki, 160 kW gücündeki arkadan itişli SEALION 7 Design versiyonunun ilk sahibi, aracını düzenlenen törende teslim aldı.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türk kullanıcıların markaya gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Türk tüketicisinin markamıza gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ilgiyi karşılamak adına Türkiye pazarına özel ürün geliştirmeleri yapıyoruz. SEALION 7’nin 160 kW’lık versiyonu da bu yaklaşımın bir sonucu. Türkiye, BYD için stratejik öneme sahip bir pazar. Müşteri beklentilerini yakından izleyerek, onlara en uygun modelleri sunmaya devam edeceğiz.”

“Bir hafta içinde 1.500’ün üzerinde talep aldık”

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, SEALION 7’nin Türkiye’deki lansmanına gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Sayın Stella Li’nin ilk teslimatı bizzat yapması, BYD’nin Türkiye’ye verdiği önemi gösteriyor. SEALION 7, yüksek donanımı, tasarımı ve güvenlik seviyesiyle elektrikli SUV segmentine yeni bir soluk getirdi. Lansmandan sadece bir hafta sonra 1500’ün üzerinde talep aldık. Yıl sonuna kadar yeni teslimatlarla bu güçlü ilgiyi karşılamayı hedefliyoruz.”



SEALION 7: Yüksek performans ve ileri teknoloji bir arada

BYD’nin “Okyanus Serisi” içinde DOLPHIN, SEAL ve SEAL U modellerinden sonra serinin dördüncü üyesi olan SEALION 7, Türkiye’ye özel 160 kW arkadan itişli ve 390 kW dört çeker Excellence versiyonlarıyla satışa sunuluyor.

Model; geniş SUV gövdesi, aerodinamik çizgileri ve 440 km WLTP menziliyle dikkat çekiyor. EURO NCAP’ten 5 yıldız alan SEALION 7, son 9 yılın en yüksek çocuk güvenliği skoruna sahip.

71,8 kWh bataryasıyla DC 150 kW hızlı şarj özelliği bulunan araç, yüzde 30’dan 80’e sadece 20 dakikada şarj olabiliyor.

Bağlantılı sürüş deneyimi ve dijital entegrasyon

SEALION 7, BYD Mobil Uygulaması sayesinde araç konumu, şarj durumu, klima ve kapı kontrolü gibi birçok özelliği uzaktan yönetme olanağı sunuyor.

Ayrıca dijital anahtar ve OTA (Over-the-Air) yazılım güncelleme teknolojileriyle sürekli yenilenen bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.