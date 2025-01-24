BYD, Türkiye'deki satış hedeflerini büyüttü

Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan BYD, Türkiye'de 2024 yılının Aralık ayında en çok satışı yapılan otomobil markaları arasında yer aldı.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, 2025 yılındaki satış hedeflerinin 50 bin adet olduğunu söyledi.

BYD ayrıca, Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırımla üretim tesisi kurmayı planlıyor.

"En ulaşılabilir fiyatlara sahip"

Gazete Oksijen'den Emre Özpeynirci'ye konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, BYD'nin BYD'nin fiyatlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ergun, "BYD araçları Türkiye şartlarında kendi segmentinde en ulaşılabilir fiyatlara sahip. Buradaki fiyatları Çin veya Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

İsmail Ergun, mart ayında şirket olarak sürprizleri olduğunu belirterek, "2025'in 3. çeyreğinde Sealion 7 modelimizi getireceğiz asıl sürpriz ise mart ayında 7 koltuklu 4 çeker elektrikli yeni Tang gelecek. Ürün gamımımızın en üst SUV modeli olacak. Atto 2 ise bu yıla yetişmeyebilir. Öncelik bizde değil." dedi.

Sadece Aralık ayında 6 binden fazla satıldı

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre BYD, Türkiye'de 2024 yılında toplam 8 bin 331 adet satış gerçekleştirdi. BYD, bu satışların sadece 6 bin 194'ünü ise aralık ayında yaptı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma temmuz ayında imzalanmıştı.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

İsmail Ergun, BYD’nin Türkiye’de sağlanan muafiyetlere ilişkin, "BYD, tüm gümrük vergilerinden, ek vergilerden ve distribütörlere ait 20 servis açma zorunluluğundan muaf tutuluyor" ifadelerini kullandı.