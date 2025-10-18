BYD Türkiye'den açıklama geldi: Tarihin en büyük geri çağırması Türkiye'deki araçları kapsıyor mu?

Çinli elektrikli araç devi BYD, tarihinin en büyük geri çağırma kararını alırken BYD Türkiye'den geri çağırmaya ilişkin açıklama geldi.

BYD Türkiye'den yapılan açıklamada geri çağırmanın yalnızca Çin pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modelleri kapsadığı belirtildi.

BYD Türkiye'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bugün bazı mecralarada yer alan haberler üzerine kamuoyuna bilgilendirme gereği duyulmuştur. Birçok üretimde olduğu gibi BYD’de de araçlarını sürekli iyileştirme ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için zaman zaman geri çağırma kampanyaları düzenlemektedir. Satılan bir aracın herhangi bir arıza çıkartmadan sorunsuzca kullanılması BYD’nin üretim felsefesidir.

Söz konusu geri çağırma, yalnız Çin iç pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modellerini kapsamaktadır. BYD’nin Çin’de duyurduğu söz konusu geri çağırma kampanyası, Türkiye’de satılan hiçbir modeli kapsamamaktadır. Kamuoyunun yanlış bilgilenmemesi açısından ilgili haberdeki fotoğraf kullanımında hassasiyetinizi rica ederiz”

Tarihinin en büyük geri çağırması yapıldı

Çinli otomobil üreticisi BYD, 115 binden fazla aracını geri çağırarak, tarihinin en büyük geri çağırma kararına imza attı. Geri çağırmanın sebebi, 2015-2022 yılları arasında üretilen Tang serisi ve Yuan Pro'nun, tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri olduğu öğrenildi.

Çin'in piyasa düzenleyicisi Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD Tang serisi SUV'de 44 bin 535 adetlik bir geri çağırma planlıyor. Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen bu araçlarda, bazı bileşenlerdeki tasarım hatalarının işlev bozukluklarına yol açabileceği tespit edildi.

Ayrıca şirket, Şubat 2021 – Ağustos 2022 döneminde üretilen 71 bin 248 Yuan Pro elektrikli aracı da batarya montajındaki üretim sorunları nedeniyle geri çağıracak.