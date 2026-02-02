BYD'de satış alarmı: Küresel düşüş beşinci aya girdi

BYD'nin küresel araç satışları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,1 azalarak düşüş eğilimini beşinci aya taşıdı. Şirket, küresel belirsizlikler ve iç pazardaki yoğun rekabet ortamında satış baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

BYD, ocak ayında dünya genelinde 210 bin 51 araç satışı gerçekleştirdi. Aynı dönemde yeni enerji aracı ihracatı 100 bin 482 adet olurken, üretim de yüzde 29,1 geriledi. Böylece üretimde Temmuz 2025'te başlayan düşüş serisi sürmüş oldu.

Plug-in hibrit segmentinde zayıflama

Toplam satışların yarısından fazlasını oluşturan plug-in hibrit araç segmentinde de zayıflama görüldü. Bu kategorideki satışlar ocak ayında yüzde 28,5 azalırken, 2025 genelinde düşüş oranı yüzde 7,9 olarak kaydedilmişti.

BYD yönetimi, ocak ayında yaptığı açıklamada 2026 yılı için yurt dışı sevkiyat hedefini 1,3 milyon araç olarak duyurdu. Bu hedef, 2025'e göre yüzde 24 artış anlamına gelse de, kasım ayında Citi ile yapılan toplantıda dile getirilen 1,6 milyon adede kadar sevkiyat beklentisinin altında kaldı. Revizyonun gerekçesine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şirketin küresel üretim ağını genişletme çalışmaları sürerken, Macaristan'daki yeni elektrikli araç fabrikasının bu yıl faaliyete geçmesi bekleniyor. BYD'nin Brezilya ve Tayland'daki mevcut üretim tesislerine ek olarak Endonezya ve Türkiye'de de montaj tesisleri kurmayı planladığı bildirildi.