BYD’de satışlar ikinci ay da düştü, hisseler 9 ayın dibinde

Ekimde satışları yüzde 12 azalan BYD’nin Hong Kong hisseleri dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.

Shenzhen merkezli şirket ekim ayında 441 bin 706 araç satarken, bu rakam hem aylık hem yıllık bazda zayıflama gösterdi. BYD’nin yıl sonu hedefi Morgan Stanley’nin öngördüğü 4,6 milyon adetlik sevkiyat seviyesine ulaşmak için kasım ve aralık aylarında satışlarını yeniden 450 bin adet üzerine çıkarması gerekiyor. Yılın ilk 10 ayında toplam satış 3,7 milyon seviyesinde.

Çin elektrikli araç pazarında rekabet artarken, BYD satış sıralamasında ikinci sıraya geriledi. Geely, Nio, Xpeng, Leapmotor ve pazara yeni giren Xiaomi, ekim ayında rekor teslimat açıkladı. Buna karşın Li Auto art arda beşinci ayda düşüş yaşadı.