BYD'den otomobil fiyatlarını etkileyecek hamle geldi: Tedarikçilere dikkat çeken e-posta

Sadece Türkiye’de değil dünyada da otomotiv piyasasının son dönemde en çok konuşulan markalarından biri haline gelen Çinli BYD’den otomobil fiyatlarını düşecek hamle…

Elektrikli ve hibrit otomobilleriyle tanınan Çinli dev, tedarikçileri için geniş ölçekli satın almalarda fiyat indirim hedefleri belirledi. Buna göre; BYD, tedarikçilerinden yüzde 10 oranında indirim talep etti.

BYD Marka ve Halkla İlişkiler Departmanı Genel Müdürü Li Yunfei'nin medyada indirim haberlerinin çıkması üzerine Weibo hesabı üzerinden bir değerlendirme yaptı.

Tedarikçilerle yapılan yıllık fiyat görüşmelerinin sektörde yaygın bir uygulama olduğunu söyleyen Li, “Tedarikçilere fiyat düşürme hedefleri sunuyoruz. Bunlar zorunlu gereklilikler değil. Pazarlık yapabiliriz" ifadesini kullandı.

BYD tarafından bir tedarikçiye gönderilen ve 1 Ocak'tan itibaren fiyatlarını yüzde 10 oranında düşürmesini isteyen bir e-postanın ekran görüntüsü Çin sosyal medyasında yayılmıştı. Bu durum pek çok basın kuruluşu tarafından haber yapıldı.

Türkiye fiyatları yüksek bulunmuştu ama...

Shenzhen merkezli otomotiv devi BYD geçen günlerde Türkiye’de piyasaya çıkacak modellerini tanıtan ve fiyatlarını açıklamıştı. Fiyatların beklenti üzerinde gelmesi ise tepkilere yol açmıştı.

Ancak beklenti üstü fiyatlar nedeniyle piyasada dillendirilen tepkilerin BYD araçlarına ilgiyi düşürmediği ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin BYD yetkililerine dayandırdığı haberine göre; kapora ödeyip Seal U DM-i sırasına giren 6 bini aşkın müşteri var.

Firma uzun teslimat tarihi dolayısıyla bir süre kapora almayı bıraksa da şimdilerde yeniden başlamış. Teslimat için en erken tarih Şubat 2025.

Atto 3, Seal U EV ve Dolphin modelleri için kapora veren müşteri sayısı ise 1000’in üzerinde… Bu modellerin teslimatı ise aralık ayında başlayacak.

Lansmanı takiben, yani 15 Kasım’dan sonra 10 bin 500 adedin üzerinde araç satın almak üzere talep formu doldurulmuş.

BYD Türkiye fiyatları ne kadar?

BYD ATTO 3: Modelin satış fiyatı 1 milyon 490 bin lira olacak. BYD ATTO 3'ün menzili ise 420 km.

BYD SEAL U DM-i: Türkiye fiyatı 1 milyon 850 bin lira oldu. Elektrikli motoru ile 80, hibrit kullanımda ise toplamda 1080 km menzile sahip.

BYD SEAL U EV: 500 km menzile sahip. Fiyatı 1 milyon 790 bin lira.

BYD DOLPHIN: 1 milyon 280 bin liralık fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Aracın menzili 427 km olarak ölçüldü.

BYD Türkiye'de fabrika kuruyor

BYD'nin Türkiye'de bu kadar gündem yaratmasının nedenlerinde biri de 1 milyar dolar yatırımla Manisa'da fabrika kuracak olması.

Firmanın 2025 yılında inşaatına başlanması, 2026'da ise üretime geçmesi planlanan fabrikasında yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi ve diğer sürdürülebilir ulaşım teknolojileri için Ar-Ge merkezi kurulması öngörülüyor.

Fabrikanın 20 bin kişiye istihdam yaratması beklenirken, Manisa'da BYD'nin Çin'den getireceği çalışanlar için Çin mahallesi kurulduğu öğrenildi.

Türkiye, haziran ayında Çin'de üretilen araçlara ek yüzde 40 gümrük vergisi getirmiş; 5 Temmuz'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında ülkeye yatırım yapanlar bu vergiden muaf tutulmuştu.

Çinli BYD de Manisa'ya yapacağı 1 milyar dolarlık yatırımla bu muafiyetten yararlanacak.