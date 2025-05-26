BYD’nin fiyat indirimi piyasayı sarstı: Hisseler yüzde 8’in üzerinde geriledi

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, 22 modelde fiyat indirimi açıkladı. Şirket hisseleri yüzde 8,25 oranında değer kaybederken, diğer üreticilerin hisselerinde de düşüş gözlendi.

BYD, Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı duyuruda, 22 farklı elektrikli ve plug-in hibrit modelinde haziran ayı sonuna kadar geçerli olmak üzere fiyat indirimi uygulayacağını açıkladı.

Fiyatı en çok düşen modeller arasında, Seagull hatchback yüzde 20 indirimle 55 bin 800 yuana (yaklaşık 7.780 dolar), çift motorlu Seal hibrit sedan ise yüzde 34 indirimle 102 bin 800 yuana geriledi.

Bu yeni indirim dalgası, yılın başlarında Han sedan ve Tang SUV modellerinde yapılan ve önceki versiyonlara kıyasla sırasıyla yüzde 10,35 ve yüzde 14,3 oranında daha düşük fiyatlarla piyasaya sürülmelerini içeren revizyonları takip ediyor.

BYD'nin hamlesi, Çinli otomobil üreticileri arasında yeni bir fiyat rekabeti dalgası başlatırken sektörde sert reaksiyonlara yol açtı. Geely Automobile hisseleri yüzde 7,29 düşerken, Great Wall Motor Co yüzde 2,94, Li Auto yüzde 4,93 ve Xpeng ise yüzde 4,19 oranında değer kaybetti.