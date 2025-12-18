BYD’nin Türkiye operasyonlarında kriz İddiası: Araçlar gümrükte mi bekletiliyor?

Çinli otomobil üreticisi BYD’nin Türkiye operasyonlarına ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Türkiye’de fabrika kuracağını açıklayan ve bu kapsamda Türkiye'ye gümrük vergisiz araç sokabilen BYD'nin gümrükte sorun yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Müşteriler, sosyal medya platformları üzerinden siparişlerinde sorun yaşadığını belirtiliyor. Teslim edilmek üzere Türkiye’ye getirilen BYD marka araçların gümrükte bekletildiği söyleniyor.

Fabrika sahasındaki yavaşlık ve henüz bir gelişme olmaması nedeniyle yetkililerden böyle bir adım gelmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Manisa'da fabrika kuracaktı, henüz bir çalışma yapılmadı

2024'ün Temmuz ayında, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyordu.

2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyordu.

Ancak fabrika sahasında henüz herhangi bir hareketlilik görülmedi. Bu yıl tesiste, şubat ayında altyapı çalışmaları için kamyon ve iş makineleri yoğun bir faaliyet göstermiş, haziran ayında ise çalışmalar tekrar durmuştu.