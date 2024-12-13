BYD'ye Avrupa'dan büyük ödül

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Çin merkezli BYD, Avrupa'nın prestijli otomotiv organizasyonlarından Autobest'te büyük ödüle değer görüldü.

BYD, Avrupa'nın dört bir yanından gelen 31 deneyimli otomotiv gazetecisinden oluşan jüri tarafından 'Dünyanın En İyi Otomobil Şirketi seçildi.

Kasım ayında 30. yılını, 10 milyonuncu enerji aracını üretim bandından indirerek kutlayan BYD, Dolphin modeliyle Autobest tarafından Avrupa'nın 'Satın Alınabilecek En İyi Otomobili' kategorisinde daha önce ödüle ulaşmıştı.

Avrupa pazarında 20'den fazla ülkede 300 satış noktasına sahip BYD, 2025 sonuna kadar bu sayıyı 500'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye'ye dev yatırım

BYD, elektrikli araç satışlarında Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla ila rekabet ediyor.

Şirket 2023 sonunda dünyanın en çok elektrikli araç satan şirketi olmuş; Tesla Nisan ayı başlarında bu unvanı geri almıştı.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Çinli BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar değerinde yatırım yapılmasını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Buna göre; BYD Manisa’da yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi ve diğer sürdürülebilir ulaşım teknolojileri için Ar-Ge merkezi kuracak.

BYD'nin Türkiye'de satılan modellerinin aralık ayı güncel fiyatları şöyle:

BYD Atto 3 Design: 1.490.000 TL

BYD Dolphin Design: 1.280.000 TL

BYD Seal U EV Design: 1.790.000 TL

BYD SEAL U DM-i Design: 1.850.000 TL

BYD SEAL: 2.440.000 TL

BYD HAN: 3.200.000 TL