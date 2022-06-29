C4 X, dünya vitrinine İstanbul'dan çıktı

Citroen, merakla beklenen yeni modelini tanıttı. Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, yeni e-C4 X ve C4 X modellerinin Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markalarının genişleme hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi. Yeni modellerin oluşturacağı fırsat için heyecanlı olduklarını ifade eden Cobee, pek çok müşterinin, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki hatchback ve SUV seçeneklere çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif istediğini belirtti. Cobee, şu bilgileri verdi: C4 X yüzde 100 elektrikli versiyonla gelecek. Bugün baktığımızda Türkiye piyasasında araçlar için teknoloji, konfor, alan büyüklüğü gibi özellikler aranıyor. Bu Citroen C4 X için iddialı bir oyun alanı. Citroen'de 3 şeyi çok önemsiyoruz. Bunlar insanlık, yakınlık ve sıcaklık müşterilerimize karşı. Bizim rolümüz uygun teknolojilerin daha geniş kitlelere yayılması. Gerçekten konforlu araçlar üretiyoruz. İstanbul, dünyanın kilit yerlerinden bir tanesi, gerçekten ticaret ve medeniyetin merkezi. İstanbul canlı bir pazar."

"Otomobilin çevresindeki silüet çok farklı, çok daha dinamik ve heyecan verici"

Citroen Tasarım Müdürü Pierre Leclercq ise e-C4 X ve C4 X'in, görsel olarak rakiplerinin arasından hemen sıyrıldığını söyledi.

Leclercq, "Önde karakteristik Citroen tasarım felsefesi açıkça görülüyor. Ancak otomobilin çevresindeki silüet çok farklı, çok daha dinamik ve heyecan verici. Arka koltuk yolcularına ekstra konfor ve büyük bir bagaja gereksinim duyan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uzun bir gövde sunuyor. Ancak hantal olsun da istemedik. Dolayısıyla akıcı bir şekilde bagaj kapağına ve ardından arka tampona uzanan eğimli arka tavan çizgisi için keskin çizgileri olabildiğince kaydırdık. Yüksek sürüş pozisyonu otomobilin etrafındaki kaplamalarla birleşerek sportif ve akıcı gibi görünen bir silüet oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Citroen Ürün ve Strateji Müdürü Laurence Hansen de "Bu otomobil tüm beklentileri karşılıyor. Zarif, özgün ve Citroen'in güçlü SUV DNA'sını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, olağanüstü diz ve baş mesafesi ile mükemmel ön ve yan görüş alanları sayesinde arkada sunduğu konforla sizi gerçekten şaşırtıyor. Tüm bunlar Advanced Comfort Programı’mızın temel özelliği." dedi.



Yeni e-C4 X ve C4 X modelleri

Citroen'in düzenlediği dünya prömiyerinde, 4,6 metre uzunluğundaki gövdesiyle coupe silüetini modern görünümlü bir SUV ve geniş hacimli bir 4 kapılı ile birleştiren yeni modeli, Citroen ürün gamı içerisinde C4 ve amiral gemisi C5 Aircross SUV arasında konumlandırılıyor.

C4 X, kompakt sınıfta Cross tasarım, konfor ve geniş iç hacmi birlikte sunuyor. Geniş arka diz mesafesi, 510 litrelik büyük bagaj ve çevreci bir ulaşım çözümü arayanlar için ideal özellikler sunuyor.

C4 X, Advanced Comfort koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi ile Citroen Advanced Comfort programı sayesinde yüksek konfor seviyesine sahip. C4 X ise satışa sunulduğu pazara bağlı olarak yüksek verimlilik seviyesine sahip Citroen PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla satılacak.

Yeni C4 X, uluslararası pazarlarda ve belirli Avrupa ülkelerinde çevreci ve verimli içten yanmalı motorlarla sunulacak. Müşteriler, PureTech turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu benzinli ve BlueHDi dizel motorlar arasından seçim yapabilecek.

Yeni e-C4 X ve C4 X modelleri, küresel pazarlar için sadece Avrupa'da, İspanya'nın Madrid kentindeki Stellantis Villaverde üretim tesisinde üretilecek ve satışlar 2022 sonbaharından itibaren kademeli olarak başlayacak.