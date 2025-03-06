Çalışanlarına 54 maaş ikramiye veren Skoda distribütörü Ahmet Yüce bu yıl ne yapacak?

Çekya merkezli otomobil markası Skoda'nın 1989 yılından beri Türkiye distribütörlüğünü yapan Yücel Otomotiv, son yıllarda çalışanlarına yüksek miktarda ikramiye vermesiyle biliniyor.

Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce, 2022 yılında 25 maaş, 2023 yılında ise 29 maaş ikramiye vermişti. Şirketin 44 bin satış yaptığı 2024 yılında ne kadar ikramiye vereceği merak konusu oldu.

'Emek varsa bunun karşılığını vermelisiniz'

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya paylaşımında Yüce Otomotiv'in sahibi Ahmet Yüce'yi arayarak ne kadar ikramiye vereceğini sordu.

Yüce, artık bununla gündeme gelmek istemediğini belirterek şunları söyledi: “Tüm patronlar çalışanlarını düşünmek zorunda. Eğer ortada bir emek varsa bunun karşılığını vermelisiniz. Çalışanını ne kadar düşünürsen, başarı şansın o kadar artar. Skoda’nın Türkiye başarısı bunun en iyi örneği. 2024'te rekor satışın dışında 4 ödül birden aldık. Ama gayet normal olan bir durumu Türkiye’de anormal gibi göstermek tuhafıma gidiyor. O yüzden açıklama yapmak istemiyorum.”

Özpeynirci ise kendisinin aldığı bilgiye göre Yüce'nin yine ikramiye verdiğini kaydetti.

Škoda, 2024'te 43 bin 972 adetlik satışla Türkiye pazarındaki rekorunu kırmıştı.