Carvak yenileme ve 2. el ile büyüyecek

Volkan DEMİRKUŞAK

Geçtiğimiz günlerde oturup sohbet etme imkanı bulduğum, teknoloji ve yazılım kökenli, Carvak CEO’su Mehmet Çelikol ile ikinci el sektörünü, piyasayı, yenileme pazarını ve markayı konuştum. Çelikol’un daha önce de birkaç farklı başarılı start-up yatırımı da olmuş.

Güney Amerika’nın en büyük yatırım ve teknoloji şirketi olan KAVAK ile birlikte yükselmeye devam etmeyi hedefliyor. KAVAK, 2020 yılında 1.15 milyar dolarla Meksika’nın ilk Unicorn’u olmuş ardından da 8.7 milyar dolar değere ulaşmıştı. KAVAK, dünyanın en önemli ikinci el araç alım satım ve yenileme şirketi olmayı hedefliyor.

2022 Mayıs ayında da Türkiye yatırımıyla birlikte marka Carvak adı altında yıllık 2 bin araç yenileme, ikinci el alım satım, deneyimleme gibi hizmetler sunuyor. Çelikol’dan duyduğum kadarıyla orta vadede ülkemizde 100-200 milyon dolarlık bir yatırım da yapılması planlar arasında. Dijitalleşme ve yapay zekanın iş modellerinde önemli rol üstlendiğini söyleyen Çelikol, doğru fiyatlamak için dijitalleşmenin önemine de vurgu yaptı.

Yola 6 ortak olarak çıkan Çelikol ve arkadaşları Kavak yatırımıyla birlikte yaklaşık 250 kişiye de istihdam sağlamış. 14 şehirde yapılan araç alımı 21 şehre çıkıyor, 3000 metrekarelik yenileme merkezi kuran Carvak, farklı showroomlarda online satış yapıyor.

Walt Disney gibi bir deneyimle otomobil satmayı hedeflediklerini söyleyen Çelikol, yenilemenin gerçekten çok kıymetli olduklarını söyledi. Brezilya’daki yatırımın 300 bin metrekare olduğuna da dikkat çekti.

“Türkiye’deki risk ne ki sen bir de Venezüella’yı gör”

Yenileme otomobillerinde yurtdışından gelen datalarla birlikte öngörülebilen eksikleri de giderdiklerini söyleyen Çelikol bu sayede 15 aylık garanti sürelerini sunduklarına da dikkat çekti.

Yani algoritma, takvimleme ile otomobillerde olabilecek eksikleri, potansiyel arızaları hesapladıklarını söyledi. 12 yaş ve daha genç otomobilleri aldıklarını ifade eden Çelikol, her gelen otomobili ortalama 45 günde yeni sahibine teslim ettiklerini de söyledi.

Dünya standartlarında bu rakamın 60- 90 gün arasında olduğu da söyleniyor. 15 aylık garanti süresinin marka imajına katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyen Çelikol, “Carvak garantisi” adında bir söylemin oluşmasından memnun olduklarını söyledi. Önemli isimlerle sponsorluk yapmalarının marka imajına da katkı sağladığını ifade eden Çelikol, global Kavak CEO’su Carlos Garcia’nın “Diskli pazarlar tam bize göre.

Farklı ülkelerde koşullar değişecek, zorlaşacak fakat biz bir ülkeden diğerini destekleyeceğiz” dediğini söylüyor ve devam ediyor: “Yani güvenin az olduğu ülkelerde riski dağıtacağız. Amerika ve Çin’den sonra en büyük ikinci el pazarıyız. Sadece araç alma, satmayı planlamıyoruz, aidiyet hissini artırmaya çalışıyoruz. Yeni bir yenileme fabrikası da bakıyoruz, bu iş için ciddi pozisyonlar arıyoruz.”

Sponsorluklarla marka bilinirliğini artırıyor

Kavak, bulunduğu ülkelerde pazarlama ve sponsorluk faaliyetleriyle, markaya güçlü bir destek verirken ses getirmeye devam ediyor. Kavak’ın özellikle spor alanındaki sponsorluk çalışmaları dikkat çekti.

Formula 1’in yükselen ismi Red Bull Takımı pilotu Checo Perez, Meksika Milli Takımı’nın kaptanı ve kalecisi Memo Ochoa, Arjantin'in basketbol efsanesi Manu Ginobili ve yükselen kadın futbolunun yıldız ismi Katty Martinez sponsor olunan isimler arasında başı çekiyor. Lionel Messi önderliğinde Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’in yanı sıra Meksika ve Brezilya milli futbol takımı sponsorlukları ise tüm dünyada büyük yankı bulan çalışmalar oldu. Şirket, dünyada ve Türkiye’de 2023 yılında da ilgi toplayacak sponsorluk çalışmalarıyla marka bilinirliğini hızla artırmayı planlıyor.