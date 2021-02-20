Cenevre Otomobil Fuarı da iptal olabilir

20 Şubat 2021

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Koronavirüs salgını, uluslararası önemli bir etkinliğin daha iptal olmasına neden olabilir. 24-27 Şubat'ta yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi (MWC) ve 17-19 Nisan'da yapılması hedeflenen Pekin Otomobil Fuarı'nın iptal edilmesinin ardından, Cenevre Otomobil Fuarı'nın da iptal edilebileceği gündeme geldi. Küresel araştırma şirketi GlobalData, Avrupa’nın en önemli otomobil fuarı olan ve bu yıl 5-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı’nın, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilebileceğini öne sürdü.

GlobalData otomotiv editörü David Leggett, Pekin’de Nisan ayında düzenlenmesi planlanan otomobil fuarının da salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlatarak, “Koronavirüs salgını mart ayında düzenlenecek Cenevre Otomobil Fuarı’nın durumunu tehlikeye sokuyor. Etkinliğin organizatörleri tüm dünyada etkileri olan koronavirüs krizini yakından izliyor. Eğer kriz büyür, fuar katılımcılarından bir veya ikisi de çalışanları için risklerin çok yüksek olduğuna karar verirse, muhtemelen bu daha fazla şirketin fuardan çekilmesinin de önünü açar” diye konuştu.

Salgının etkisi yakından takip ediliyor

İsviçre’de tespit edilmiş bir koronavirüs vakası bulunmadığına dikkat çekilirken, Cenevre Otomobil Fuarı yetkilileri de salgın nedeniyle henüz hiçbir markanın iptal başvurusunda bulunmadığını, ancak salgının etkisinin yakından takip edildiğini belirtti.

“Markalar salgını bahane edebilir”

Öte yandan Leggett, otomotiv fuarlarına olan ilginin azaldığını belirterek, markaların fuardan çekilmek için koronavirüs salgınını bahane edebileceklerini söyledi. Leggett, otomotiv markaları Cadillac, Citroen, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Subaru, Tata ve Volvo’nun da aralarında bulunduğu en az 12 büyük otomotiv şirketinin tasarruf kapsamında fuardan zaten çekildiğini belirterek, “Büyük otomobil fuarları şirketler nezdinde cazibesini yitiriyor. Giderek düşen ziyaretçi sayıları potansiyel otomobil alıcılarının bu fuarlara katılımın düştüğünü gösteriyor. Otomotiv şirketleri yüklü maliyeti olan otomobil fuarlarından çekilmek için bahane arıyor olabilir” dedi.