CEO ile toplantı basına sızdı! Alarm zilleri otomotiv devi Nissan için çalıyor

Japon otomotiv devi Nissan zor günlerden geçiyor… Geçen ekim ayında Nissan Motor yöneticilerinin, CEO Makato Uchida ile rutin bir online toplantı sırasında can sıkıcı bir mesajla karşı karşıya kaldıkları ortaya çıktı. Şirketin işleri öngörülenden kötü gidiyordu ve istihdam ile üretimde kesintiye gitmek zorundaydılar…

Reuters’un konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Nissan müdürleri, büyük oranda Kuzey Amerika ve Çin’deki düşük satış ve kârlılık nedeniyle kötüleşen finansal durumu anlatan 58 yaşındaki üst yöneticiyi dinliyordu.

Nissan CEO'suna can alıcı sorular

Soru-cevap bölümünde, birkaç yüz yöneticiden bazıları Uchida'ya, beş yıl önce dünyanın en iyi elektrikli araç modeline sahip olan bir şirketin düşüşünün sorumluluğuyla ilgili sorular yöneltti.

* Nissan, müşterilerin satın almak için can attığı ABD'de neden benzinli-elektrikli hibritler sunmadı?

* Şirket, Japonya'da yıllardır yaptığı gibi, en büyük pazarı olan ABD'de de hibritleri satışa sunarak neden elektrikli araçlara yönelik bahsini garanti altına almamıştı?

* Son krizin sorumlusu kimdir?

Uchida otomobil üreticisini toparlamak ve işini korumak için çabalarken bu sorular büyük önem taşıyor.

Trump belirsizliği daha da artırdı

Geçen ay kötü sonuçlar açıklayan eski Çin başkanı, 9 bin çalışanı, küresel üretim kapasitesinin yüzde 20'sini ve 2,6 milyar dolarlık maliyeti azaltma sözü verdi. Ayrıca maaşının yarısından vazgeçme sözü verdi.

Nissan'ın düşünceleri hakkında bilgi sahibi olan üç kişiye göre, Uchida işleri düzeltme baskısı altında. Biri, gelecek birkaç ayın kendisi ve Nissan'ın geleceği için kritik olacağını söyledi. Aktivist hissedarlar otomobil üreticisindeki hisselerini sessizce arttırdı.

Donald Trump'ın seçilmesi belirsizliği daha da arttırdı. Yeni ABD Başkanı, Nissan ve diğerleri için hayati öneme sahip, düşük maliyetli bir üretim merkezi olan Meksika'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulama sözü verdi.

İki kişi, Trump'ın Uchida için mümkün olan en kötü zamanda ne yapacağı kestirilemez bir figür olduğunu, zira yüksek gümrük vergilerinin Nissan'ı Meksika'daki üretimi azaltmaya zorlayabileceğini söyledi.

Otomotiv sektöründe neler yaşanıyor?

Uchida'nın görev süresi, yeni elektrikli araç üreticilerinin onlarca yıllık üreticilere meydan okuduğu otomotiv dünyasında tektonik bir değişime denk geldi. Sektörün en büyük isimleri de bundan muaf değil.

Volkswagen ilk kez Alman fabrikalarını kapatmakla tehdit ederken Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares pazar günü aniden istifa etti. Tavares marjlara odaklanırken Jeep üreticisi pazar payını kaybetti ve otomobillerini bazıları için çok pahalı hale getirdi.

Bu arada Uchida, elektrikli araçların geleceği üzerine bahis oynadı. Salgın sonrası intikam harcamaları soğuduğunda, Nissan'ın ABD'de hibriti kalmadı ve otomobilleri piyasaya çıkarmak için teşvikler sunmak zorunda kaldı.

Nissan CEO'su Makato Uchida...

'Yapması gereken görevi devretmek'

Tokai Tokyo İstihbarat Laboratuvarı Kıdemli Analisti Seiji Sugiura, “Bugün Nissan'da yaşadığımız şey insan yapımı bir felakettir. Sektörün kendisinde muazzam miktarda belirsizlik ve bozulma olduğu doğru olsa da, bu temelde bir yönetim stratejisi başarısızlığı vakasıdır” dedi.

Seije’ye göre Ucinda’nın yapması gereken bayrağı yeni bir yönetim ekibine devretmek.

Nissan'ın yanlış adımları ve Uchida'nın şu anda karşı karşıya olduğu zor seçimlerle ilgili bu açıklama, Ekim ayındaki görüşme, kaçırılan hibrit fırsatının ayrıntıları ve Nissan'ın üretim kesintileriyle ilgili gerekçeleri gibi daha önce bildirilmemiş bilgileri içeriyor.

Reuters’ın haberine göre; tüm bunlar, Nissan'ın düşünceleri hakkında bilgi sahibi olan ve kamuya açık konuşma yetkileri olmadığı için gizlilik kaydıyla konuşan bir düzine kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor.

Eski Nissan Ceo'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden çello kutusunda kaçış hikâyesi, ulusalararası basının önemli gündem maddeleri arasında yer almış ve uzun süre konuşulmuştu.

İstanbul'dan çello kutusuyla kaçan CEO

Beş yılın ve bir dizi iş planının ardından Uchida, eski Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un 2018 yılında mali suiistimal suçlamasıyla tutuklanmasının yol açtığı düşüşü tersine çeviremedi.

Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan bir yıl sonra kaçan Ghosn, İstanbul üzerinden çello kutusuyla ülkesi Lübnan’a geçmişti. Hâlâ Lübnan’da bulunan ve kaçak durumda olan Ghosn suçlamaları reddediyor.

Nissan o zamandan bu yana çalkantılarla sarsılıyor...

* Ghosn'un halefi Hiroto Saikawa, fazla maaş aldığını kabul ettikten sonra 2019'da istifa etti.

* Operasyon Direktörü Ashwani Gupta geçen yıl iki bağımsız yönetin kurulu üyesinin yaptığı gibi şirketten ayrıldı.

* Nissan daha sonra Uchida'nın Gupta'yı gözetim altında tuttuğu iddialarını soruşturdu.

* Bloomberg News'in hafta sonu bildirdiğine göre, CFO Stephen Ma'nın istifa etmesi bekleniyor.

* Tesla ve Çinli BYD pazar payını kaparken, Nissan Fransız Renault ile ittifakını yeniden yapılandırma görüşmelerinde tıkandı.

* Nissan’ın yeni elektrikli aracı olan Ariya'nın Tesla'nın Model Y'sine meydan okuması bekleniyordu ancak üretim sorunları nedeniyle sekteye uğradı. Ayrıca Kuzey Amerika'da değil Japonya'da üretildiği için 7 bin 500 dolarlık ABD vergi indirimine de hak kazanamıyor.

Nissan geçen yıl 3,3 milyon araç satarak 2017'ye göre yaklaşık yüzde 40 düşüş gösterdi. Hisse senedi 10 yıldan kısa bir süre içinde yüzde 70 değer düşerek yaklaşık 30 milyar dolar değer kaybetti.