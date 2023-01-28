Çevre dostu E-Transit 13 firmanın filosuna katıldı

E-Transit, birçok sektörde 13 firmanın filosuna katıldı. Ford E-Transit, 135 kW ve 198 kW güç üreten elektrikli motor seçeneklerine ve 15,1 metreküpe varan yükleme alanına sahip.

E-Transit’te hem AC hem de DC hızlı şarj özelliği bulunuyor.

AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj ile 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e şarj gerçekleşiyor.