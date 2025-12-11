Changan 30 milyonuncu aracı banttan indirdi

China Changan Automobile Group, 30 milyonuncu aracını üretim hattından indirdi. Bu kilometre taşı, şirketin 20 milyonuncu aracı üretmesinden yalnızca dört yılı aşkın bir süre sonra gerçekleşti. 30 milyonuncu araç, Changan bünyesindeki premium elektrikli araç markası Avatr’a ait Avatr 12 sedan modeli oldu. Araç, Çin’in Chongqing kentindeki Avatr Akıllı Fabrikası’nda üretildi.

20 milyon seviyesine 7 yılda ulaşıldı

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Zhu Huarong, Changan’ın ilk 10 milyon aracı üretmesinin 30 yıl sürdüğünü, 20 milyon seviyesine yedi yılda ulaşıldığını, son 10 milyonluk artışın ise sadece dört yıldan biraz fazla sürede gerçekleştiğini vurguladı. Zhu’ya göre bu ivme, Çin otomotiv sektöründe yerli inovasyon ve ölçeklenebilir büyümenin gücünü gösteriyor.

Elektrikli ve akıllı dönüşüm

29 Temmuz 2025’te yeniden yapılanma süreciyle kurulan China Changan Automobile Group, Çin’in merkezi yönetilen üç büyük devlet otomotiv grubundan biri konumunda. Şirket, elektrifikasyon, bağlantılı araçlar ve akıllı teknolojiler alanında dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.