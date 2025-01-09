Chery 2024'te satış rekoru kırdı; 100 aracın ikisi Türkiye'de alıcı buldu

Türkiye'de de faaliyet gösteren Çinli otomobil firması Chery, 2024 yılında tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak 2,6 milyon araç sattı.

Bu rakam geçen yıla göre yüzde 38,4 daha fazla araç satışı anlamına geliyor.

Şirketin yıllık geliri 65 milyar doları geçerken, 2024'teki ihracat adedi 1,1 milyonu geçti.

Chery'nin 4,5 milyonu Çin dışında olmak üzere toplam 15,7 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omoda 5 satış rakamları

Türkiye'de de oldukça beğenilen araçlar arasında yer alan Chery'nin Tiggo 8 Pro modeli 22 bin 875, Tiggo 7 Pro modeli 21 bin 272, Omoda 5 modeli ise 12 bin 900 sattı.

Bu da toplamda 57 bin 47 araç satışı anlamına geliyor. Türkiye'de 2024'te 980 bin otomobil satılırken, Chery'nin üç modelinin pazar payı yüzde 5,81 oldu.

Dünya satışlarına bakıldığında ise toplam satışlarının yüzde 2,19'nun Türkiye'de yapıldığı görülüyor.