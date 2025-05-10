Chery Global nisanda 200 bin adedin üzerinde satışa imza attı

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, global pazardaki büyüme hamlesiyle dikkat çekici satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor.

Nisan ayına ilişkin operasyonel verilerini açıklayan Chery Global, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 200 bin 760 adetlik araçla satışlarını, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,3 artırmış oldu.

Şirket, yeni enerji sistemlerine sahip araçların satışları ise yüzde 85,5 büyüdü ve 61 bin 223 adede ulaşarak büyüme hızındaki artışa dikkat çekti.

Chery’nin toplam satışları ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,3 artarak 820 bin adedi aşarken, yeni enerji aracı (NEV) satışları yüzde 140,7 artarak 224 bin 629 adede ulaştı. Chery'nin küresel kullanıcı tabanı, küreselleşme stratejisinin derinleşmesi ve pazar farkındalığının artmasıyla birlikte nisan ayı sonu itibarıyla 16,5 milyonu aştı.

Chery’nin küreselleşme stratejisi

Chery’nin operasyonel verilerinde öne çıkan konulardan biri de nisan ayında küreselleşme stratejisinin daha da geliştirilmesi oldu.

Chery, 2025 Şangay Otomobil Fuarı’nda 97 ülkeden rekor sayıda 5 bin yabancı misafir ve iş ortağını ağırladı. 3 binin üzerinde kişi, aile bakım hizmeti markasının lansmanına tanıklık etmek ve AiMOGA robotları, akıllı şarj çözümleri ve V2L işlevi gibi yenilikler hakkında bilgi edinmek için Wuhu'daki genel merkezi ziyaret etti.

Chery, 8 küresel Ar-Ge merkezi, 10 üretim tesisi ve önemli bölgesel bileşen merkezleriyle Ar-Ge, üretim ve hizmetleri kapsayan bir yerel ekosistem kurarak daha büyük küresel genişlemenin temellerini attı.