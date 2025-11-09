Chery Grubu ekimde 281 bin araç sattı

Çin’in küresel otomotiv ihracatında lider markası Chery Grubu, ekim ayına ilişkin satış verilerini açıkladı.

ForInvest Haber’e gönderilen bilgilere göre, grup ayı 281 bin 161 adetlik satışla tamamlarken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışa işaret etti.

Yeni enerji araçları (NEV) kategorisinde de tarihî bir eşik aşıldı. Chery’nin NEV satışları ekim ayında yüzde 54,7 artarak 110 bin 346 adede yükseldi ve marka ilk kez aylık 110 bin NEV barajını geçmiş oldu.

İhracatta 6 ay üst üste 100 bin adedin üzerinde

Ekim ayında Chery Grubu’nun yurtdışı sevkiyatları 126 bin 434 adet olarak kaydedildi. Böylece şirket, art arda 6 aydır 100 bin adedin üzerinde ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Toplam ihracat sayısı yılbaşından bu yana 1 milyon 62 bin 862 araca ulaştı. Şirket, “bir takvim yılında 1 milyon adet ihracatı aşan en hızlı Çinli otomotiv üreticisi” unvanını da elde etti.

Ocak–Ekim döneminde 2,28 milyon araç satıldı

Grubun yılın ilk 10 ayındaki toplam satışı 2 milyon 288 bin 929 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 büyümeye karşılık geliyor ve Chery için yeni dönem satış rekoru anlamına geliyor.

Markanın küresel kullanıcı sayısı 18 milyonu aşarken, bunun 5,56 milyonu Çin dışındaki pazarlarda bulunuyor.

NEV satışlarında yüzde 73 büyüme

Chery, ocak–ekim döneminde 697 bin 891 adet NEV satışı gerçekleştirdi. Yüzde 73,1’lik artışla grup, hem hacim hem büyüme oranı açısından Çinli üreticiler arasında üst sıralarda yer aldı.