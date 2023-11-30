Chery’den elektrikli OMODA 5 EV!

Günümüz otomotiv dünyasında fosil yakıtlı araçlardan elektrikli araçlara geçiş süreci yalnızca küresel bir pazar trendi olmakla kalmıyor, aynı zamanda sektör için sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önemli bir adımı da oluşturuyor. Chery’nin tüm dünyadaki otomotiv pazarlarındaki araştırmaları sonucu üretime başladığı küresel OMODA alt markası, ilk içten yanmalı motora sahip aracının ardından, şimdi de ilk elektrikli araç modelini tanıtarak farklı pazarlarda kademeli olarak satışa sunuyor.

“Art in Motion” tasarım dilinin devamı

Yeni modelin tasarım dilini değerlendiren OMODA 5 EV tasarımcısı Richard Koo, “Elektrikli modelimiz, tamamen yeni bir tasarım diline sahip. Doğadaki dinamik ışık ve yıldırımın gölgesinden ilham alan önceki ‘Art in Motion’ tasarım dilinin devamı niteliğinde” açıklamasında bulundu. Tasarımcı, doğada gece gökyüzünü delip geçen yıldırımın dinamik güzelliğini yakaladı ve bunu yeni otomobilin keskin ve son derece özgün formuna ilham kaynağı olarak dahil etti. OMODA 5 EV’nin tasarımı, özellikle ışık ve gölgenin dinamik değişimleri sayesinde gerçekçi algının ve büyüleyici manzaranın ötesine geçen bir estetik ortaya koyuyor.

Fark yaratan tasarım

Tamamen elektrikli bir model olan OMODA 5 EV, sportif "X" şeklindeki ön cephesi ve üstün rüzgâr direnci performansıyla çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Ayrıca yeni

modelde, LED gündüz aydınlatma şeritleri ve daha geniş krom kaplama şeritlerinin entegrasyonuyla farların şekli güncellendi. Ayrıca sis lambalarının yanı sıra jantların ve ön ve arka tamponların tasarımı da hava akış çizgilerin güzelliğini vurgulamak üzere yenilendi. Bunun dışında krom şerit üzerine yatay olarak konumlandırılan daha büyük “OMODA” logosu da modelin üstün premium algısını destekliyor.

OMODA 5 EV’nin gövdesi, yatay ve dikey gövde çizgileriyle bir denge oluşturuyor. Bu tasarım, kusursuz biçimde oluşturulmuş 3 boyutlu gövde yüzeyi ve gölgeleme ile keskin ve dinamik bir görünüm ortaya koyuyor. Modelin yan cephe aydınlatması, yandığında gövdenin keskin ve köşeli yüzeyini vurgulayarak dinamik, genç ve sportif bir görünüm ortaya koyuyor.

Aracın arka kısmı daha yüksek bir tasarıma sahip. Önden arkaya doğru yükselen yapı genç ve sportif estetiğe uygun, son derece dinamik bir duruşu vurguluyor. OMODA 5 EV’nin arka tasarımı da arka aydınlatma grubuna entegre ince dikey şeritlerle güncel trendlere uygun şık ve sportif bir tarz ortaya koyuyor. Arka spoyler ise şık ve sportif görünüm sağlarken aerodinamiğe katkı sağlıyor. Böylece spoyler, sportifliğe önem veren genç kullanıcıların sportif görünüm beklentisini karşılarken aynı zamanda sürüş dinamiklerini ve aerodinamik verimliliği destekliyor.

Çevre dostu bir geleceği hedefliyor

Chery’nin OMODA alt markasının ilk crossover NEV aracı olan OMODA 5 EV, çevre dostu bir geleceği hedefliyor ve OMODA markasının çevre dostu yaklaşımını küreselleştirmesinde büyük bir misyon üstleniyor. Bununla birlikte küresel kullanıcıların temiz enerjili ulaşım talebini karşılıyor ve yine küresel tüketiciler için geleceğe yönelik yeni bir yaşam tarzı inşa ediyor.

üst üste D-SUV pazarında ilk sırada yer alıyor. TIGGO 7 PRO, konfor ve eğlence açısından aile SUV’ları arasındaki ilk tercih oluyor. OMODA 5 ise; fütüristik, şık ve dinamik tarzıyla genç veya kendini genç hisseden kullanıcılara hitap ediyor.