Chery’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım: Elektrikli araç fabrikası Samsun’da kurulacak

Çin'in önde gelen otomobil markalarından olan Chery, Samsun'da yıllık 200 bin araç üretim kapasitesiyle kurulacak tesislerde, yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretimini gerçekleştirecek.

Ar-Ge merkezi de kurulması planlanan projede, toplam 1 milyar dolar olması hedeflenen yatırımlarla 5 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

Üretilecek araçların büyük kısmı Avrupa pazarına ihraç edilecek. Tesisin tamamlanmasının ardından üretim 2026 yılı itibarıyla başlayacak.

Son dönemde yapılan en büyük yatırım

Chery’nin yatırımı kısa süre önce yine Çin merkezli BYD’nin Türkiye’ye yönelik açıkladığı 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından son dönemde Türkiye’ye yapılan en büyük ikinci otomotiv yatırımı olacak.

BYD’nin Manisa’da kurulması planlanan fabrikasının da yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine ve bir Ar-Ge merkezine sahip olması bekleniyor.