Chery’nin gözü gençlerde
Çinli Chery, gözünü geleceğin otomobil kullanıcıları olan gençlere dikti. Bu amaçla ‘2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde, Lepas serisi tanıtıldı. Yeni seri, Chery'nin pazar payını büyütecek stratejik girişim olarak değerlendiriliyor.
Çinli Chery gözünü geleceğin potansiyel otomobil kullanıcıları olan gençlere dikti. Wuhu’da düzenlenen 2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde, markanın geleceğine ışık tutacak Lepas olarak adlandırdığı serisini tanıtan dev marka, ürün gamına ait ürünün ise önümüzdeki yılın sonuna kadar pazara sunmayı planlıyor.
Chery Grubu'nun elektrikliye geçiş ve küresel akıllı çözümlere olan bağlılığına sadık kalan Lepas serisi, uluslararası tüketicileri de hedefliyor. Geleneksel içten yanmalı motor, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçenekler de dahil olmak üzere birden fazla enerji türünü destekleyen QPower mimarisine sahip.
Zirvede Lepas ürün gamının konseptini de tanıtan Chery Marka CEO'su ve Chery International Başkan Yardımcısı Zhu Shaodong, “Genç tüketicilere doğru kayma, otomotiv pazarında baskın bir eğilim haline geldi. Bu bağlamda Lepas, Chery International'ın pazar payını büyütmesi için önemli bir stratejik girişim. Bu girişim, markayı yukarıya taşıma sorumluluğunu üstleniyor ve Chery'nin hedeflenen pazar segmentlerine yönelik stratejisinde önemli bir yere sahip” dedi.
Chery, tüketicilere ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ve çekici ürünler sunarak ürün gamını sistematik ve istikrarlı bir şekilde genişletmeyi planlıyor. Lepas Baş Tasarımcısı Ivan Dulanovic değerlendirmesinde "Doğa, her zaman tasarımcılarımız için ilham kaynağı oldu. Türkiye yatırımıyla alakalı global haritalardaki ipuçlarından da markanın kısa sürede ülkemizde daha etkin olacağı sonucunu çıkartmak mümkün” diye konuştu.