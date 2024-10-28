Chery’nin gözü gençlerde

Çinli Chery gözünü ge­leceğin potansiyel otomobil kullanıcıları olan gençlere dikti. Wuhu’da düzenlenen 2024 Chery Ulus­lararası Kullanıcı Zirvesi’nde, markanın geleceğine ışık tu­tacak Lepas olarak adlandır­dığı serisini tanıtan dev mar­ka, ürün gamına ait ürünün ise önümüzdeki yılın sonuna kadar pazara sunmayı planlı­yor.

Chery Grubu'nun elekt­rikliye geçiş ve küresel akıllı çözümlere olan bağlılığına sa­dık kalan Lepas serisi, ulusla­rarası tüketicileri de hedefli­yor. Geleneksel içten yanmalı motor, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçenek­ler de dahil olmak üzere bir­den fazla enerji türünü des­tekleyen QPower mimarisine sahip.

Zirvede Lepas ürün gamının konseptini de tanıtan Chery Marka CEO'su ve Chery In­ternational Başkan Yardımcı­sı Zhu Shaodong, “Genç tüke­ticilere doğru kayma, otomo­tiv pazarında baskın bir eğilim haline geldi. Bu bağlamda Le­pas, Chery International'ın pazar payını büyütmesi için önemli bir stratejik girişim. Bu girişim, markayı yukarıya taşıma sorumluluğunu üstle­niyor ve Chery'nin hedeflenen pazar segmentlerine yönelik stratejisinde önemli bir yere sahip” dedi.

Chery, tüketicile­re ihtiyaçlarını karşılayan ka­liteli ve çekici ürünler suna­rak ürün gamını sistematik ve istikrarlı bir şekilde genişlet­meyi planlıyor. Lepas Baş Ta­sarımcısı Ivan Dulanovic de­ğerlendirmesinde "Doğa, her zaman tasarımcılarımız için ilham kaynağı oldu. Türkiye yatırımıyla alakalı global ha­ritalardaki ipuçlarından da markanın kısa sürede ülke­mizde daha etkin olacağı so­nucunu çıkartmak mümkün” diye konuştu.