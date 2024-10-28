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Chery’nin gözü gençlerde

 Çinli Chery, gözünü geleceğin otomobil kullanıcıları olan gençlere dikti. Bu amaçla ‘2024 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde, Lepas serisi tanıtıldı. Yeni seri, Chery'nin pazar payını büyütecek stratejik girişim olarak değerlendiriliyor.

Dünya Gazetesi
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Çinli Chery gözünü ge­leceğin potansiyel otomobil kullanıcıları olan gençlere dikti. Wuhu’da düzenlenen 2024 Chery Ulus­lararası Kullanıcı Zirvesi’nde, markanın geleceğine ışık tu­tacak Lepas olarak adlandır­dığı serisini tanıtan dev mar­ka, ürün gamına ait ürünün ise önümüzdeki yılın sonuna kadar pazara sunmayı planlı­yor.

Chery Grubu'nun elekt­rikliye geçiş ve küresel akıllı çözümlere olan bağlılığına sa­dık kalan Lepas serisi, ulusla­rarası tüketicileri de hedefli­yor. Geleneksel içten yanmalı motor, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli seçenek­ler de dahil olmak üzere bir­den fazla enerji türünü des­tekleyen QPower mimarisine sahip.

Zirvede Lepas ürün gamının konseptini de tanıtan Chery Marka CEO'su ve Chery In­ternational Başkan Yardımcı­sı Zhu Shaodong, “Genç tüke­ticilere doğru kayma, otomo­tiv pazarında baskın bir eğilim haline geldi. Bu bağlamda Le­pas, Chery International'ın pazar payını büyütmesi için önemli bir stratejik girişim. Bu girişim, markayı yukarıya taşıma sorumluluğunu üstle­niyor ve Chery'nin hedeflenen pazar segmentlerine yönelik stratejisinde önemli bir yere sahip” dedi.

Chery, tüketicile­re ihtiyaçlarını karşılayan ka­liteli ve çekici ürünler suna­rak ürün gamını sistematik ve istikrarlı bir şekilde genişlet­meyi planlıyor. Lepas Baş Ta­sarımcısı Ivan Dulanovic de­ğerlendirmesinde "Doğa, her zaman tasarımcılarımız için ilham kaynağı oldu. Türkiye yatırımıyla alakalı global ha­ritalardaki ipuçlarından da markanın kısa sürede ülke­mizde daha etkin olacağı so­nucunu çıkartmak mümkün” diye konuştu.