Chery'nin Türkiye'deki toplam satışları 100 bini aştı

Çin’in en büyük otomotiv üreticilerinden Chery'nin Türkiye'deki satış adedine ilişkin rakamlar açıklandı. Buna göre, Chery’nin Türkiye’deki toplam araç satışları iki yılda 100 bin adedi aştı.

"Türkiye pazarında kapalı devre bir çözüm geliştirdi"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Chery'nin Türkiye pazarında 'talep öngörüsü- ürün evrimi' adında kapalı devre bir çözüm geliştirdiği kaydedildi:

"Chery’nin Türkiye pazarındaki yolculuğu, kullanıcılarıyla kurduğu birlikteliğin öyküsü etkileyici bir noktaya ulaştı. Marka, zorlu araç uyum standartlarıyla bilinen Türkiye pazarında “talep öngörüsü- ürün evrimi” adında kapalı devre bir çözüm geliştirdi.

Chery, geniş iç hacmi ve tüm senaryolardaki güvenlik özellikleriyle kalabalık ailelerin seyahat gereksinimlerini karşılayan TIGGO serisinden, genç kullanıcıların canlı yaşam tarzına ve akıllı mobilite tercihlerine cevap veren OMODA serisine kadar her zaman 'kullanıcı gereksinimlerini öncelik olarak görme' yaklaşımına bağlı kaldı ve yerel kullanıcılara kaliteli, akıllı ve yüksek performanslı araçlar sunmaya kendini adadı.

Bu strateji, pazardaki oluşumu yeniden şekillendiriyor. Chery, üç farklı yenilikçi SUV modelini Türkiye'de satışa sunduğu günden itibaren hızla ilgi ve yoğun talep gördü. Bu da kullanıcıların Chery markasına olan güçlü desteğinin ve sevgisinin açık bir göstergesini ifade ediyor."