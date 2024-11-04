Çin, AB'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin telafi edici tarife önlemlerine karşı atılan bu adımın elektrikli araç endüstrisinin çıkarlarını korumayı ve yeşil dönüşüm konusunda küresel işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

AB tarafından geçen hafta yayınlanan nihai bir kararla Çin'den gelen elektrikli araçlara %35.3'e kadar vergi uygulanmasına karar verilmişti.

Çinli yetkililer “korumacı” tedbirlerden dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtirken, bu yıl AB konyak, süt ürünleri ve domuz eti ithalatına yönelik kendi soruşturmalarını başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “AB üyesi ülkelerin hükümetleri, endüstri ve kamuoyu dahil olmak üzere ilgili taraflardan gelen çok sayıda itiraza rağmen, AB'nin hala ilgili nihai tedbirleri yayınladığını ve Çin elektrikli araçlarına yüksek telafi edici vergiler uyguladığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Çin buna kesinlikle karşı" denildi.