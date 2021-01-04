Çin, elektrikli otomobil desteğini yüzde 20 azaltacak

Çin Maliye Bakanlığı, elektrikli motora sahip araçlara sağlanan yardımın yüzde 20 azaltılacağını, aralarında taksilerin de bulunduğu kamu sektörü otobüs ve otomobilleri için yüzde 10 oranında uygulanacağını, ancak bu alanda uygulamada olan sübvansiyon ve vergi indirimleri bu yılda da sürdürüleceğini duyurdu.

Çin, yeni alternatif motorla çalışan araçların 2020’deki 1,3 milyonluk üretiminin, 2021 yılında 1,8 milyona çıkmasını öngörüyor.

Volkswagen, Toyota, Tesla ve General Motors gibi üretici firmalar, Çin’deki elektrikli otomobil üretimlerinin kapasitelerini artırdılar.

Çin hükümeti, bugün satılan toplam araçların yüzde 5 kadarını oluşturan yeni tür motorla çalışan otomobillerin, 2025 yılında satılacak toplam otomobillerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmasını istiyor.