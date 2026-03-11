Çin otomotiv pazarında sert fren! Son bir yılın en düşük seviyesi

Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, Çin otomotiv pazarında şubat ayında belirgin bir daralma yaşandı. İhracat dahil toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,4 gerileyerek yaklaşık 1,8 milyon adede düştü.

Son bir yılın en sert gerilemesi

Açıklanan veriler, Şubat 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek düşüşe işaret etti. İç pazardaki satışlar yüzde 34,2 azalışla 950 bin araç seviyesine inerken, ihracat tarafında ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Aynı dönemde yurt dışı satışlar yüzde 58 artarak 590 bin adede yükseldi.

Bununla birlikte yılın ilk iki ayı birlikte değerlendirildiğinde toplam satışlar ve ihracatta yüzde 10,7’lik düşüş görüldü.

İç talep zayıfladı, ihracat öne çıktı

Şubat aylarında yeni yıl tatilinin takvim etkisi nedeniyle ekonomik faaliyetlerde dalgalanmalar yaşanabildiği belirtilirken, devlet desteklerinin azaltılmasının da iç talebi baskıladığı ifade ediliyor.

Elektrikli ve hibrit araç satışları yüzde 14 gerileyerek 765 bin adede düştü. Bu gelişme, yeni enerji araçlarına yönelik talebin ivme kaybettiğine işaret etti.

Öte yandan ihracat pazarlarında güçlü seyrin devam ettiği ve dış talebin sektör açısından dengeleyici rol üstlendiği değerlendiriliyor.