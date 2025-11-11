Çin tarihinde bir ilk! Elektrikli araçlar benzinlileri solladı

Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları, 2025'in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir artış gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verilerine göre, Ocak-Ekim 2025 döneminde "Yeni Enerji Araçları (NEV)" olarak adlandırılan şarj edilebilir, hibrit, pilli ve yakıt hücreli araçlardan 13,02 milyon adet üretildi, 12,94 milyon adet satıldı.

Elektrikli araç üretimi yıllık bazda yüzde 33,1, satışları ise yüzde 32,7 arttı. NEV'lerin toplam otomobil satışlarındaki payı yüzde 46,7'ye yükselirken, elektrikli araç ihracatı yüzde 90,4 artışla 2,01 milyon adede ulaştı.

Çin tarihinde bir ilk

Ekim ayında ise 1,72 milyon NEV satışı gerçekleşti. Bu rakam, toplam yeni araç satışlarının yüzde 51,6'sını oluşturarak Çin tarihinde ilk kez elektrikli araçların benzinli ve dizel araç satışlarını geçtiğini gösterdi.

Aynı dönemde Çin'de toplam otomobil üretimi yüzde 13,2 artışla 27,96 milyon adede, satışlar ise yüzde 12,4 artışla 27,69 milyon adede yükseldi. Ülkenin otomobil ihracatı da yıllık bazda yüzde 15,7 artışla 5,62 milyon olarak kayıtlara geçti.