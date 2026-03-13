Çin’de elektrikli otomobil yarışı kızıştı: Tesla satışlarını artırdı, BYD’de sert düşüş

Elektrikli otomobil pazarında dünyanın en büyük rekabet alanlarından biri olan Çin’de Tesla, 2026 yılının ilk iki ayında satışlarını önemli ölçüde artırdı.

Çin Binek Otomobil Birliği’nin (CPCA) verilerine göre Tesla’nın Çin’de üretilen elektrikli araç satışları ocak ve şubat aylarında yıllık bazda yüzde 35’in üzerinde artarak 127 bin 728 adede ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 93 bin 926 seviyesindeydi. Veriler, Şubat ayı ortasında gerçekleşen iki haftalık Çin Yeni Yılı tatilinin satışları yavaşlatıcı etkisi dikkate alınarak düzenlendi. Artan satışlar, Tesla’nın Çin pazarında son dönemde kaybettiği ivmenin bir kısmını geri kazandığına işaret ediyor.

BYD hâlâ açık ara lider

Tesla’nın satışlarındaki yükselişe rağmen Çinli otomobil üreticisi BYD sektördeki liderliğini koruyor. Aynı dönemde BYD’nin araç teslimatları yıllık bazda yüzde 36 düşüş gösterse de şirket hâlâ toplam satış hacmi açısından Tesla’nın önünde yer alıyor.

BYD, 2025 yılında takvim yılı bazında Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını kazanmıştı. Buna rağmen Tesla’nın Çin’de üretilen araçlarının satış hacmi, en yakın rakiplerinden Leapmotor’un iki katından fazla seviyede bulunuyor.

Avrupa’ya ihracat Tesla’yı destekliyor

Tesla’nın Şanghay’daki Gigafactory tesisinde üretilen Model 3 ve Model Y araçları yalnızca Çin pazarı için değil, Avrupa ve Asya-Pasifik dahil birçok bölgeye ihraç ediliyor. Reuters’ın aktardığı verilere göre, Şubat ayında Avrupa’da Tesla araçlarının yeni kayıtlarında geniş çaplı artış yaşandı ve bu araçların önemli bir bölümü Şanghay fabrikasından gönderildi.

Çinli üreticiler rekabeti artırıyor

Elektrikli araç pazarındaki rekabet ise giderek sertleşiyor. BYD’nin kısa süre önce tanıttığı yeni “Blade” batarya teknolojisi, araçların yüzde 10’dan yüzde 97 şarja yalnızca dokuz dakikada ulaşabileceği iddiasıyla büyük ilgi gördü.

Öte yandan Çinli üreticiler daha uygun fiyatlı ve donanım açısından zengin modeller sunarak hem Tesla’nın hem de BYD’nin pazar payını zorlamaya başladı. Şubat ayında Geely’nin Xingyuan modeli Çin’de en çok satılan otomobil olurken, bir ay önce Xiaomi’nin YU7 SUV modeli Tesla’nın Model Y’sini geride bırakarak zirveye yerleşmişti.

Mart verileri kritik olacak

Sektör uzmanlarına göre Çin elektrikli otomobil pazarının gerçek yönünü görmek için mart ayı satış verileri belirleyici olacak. Çin Yeni Yılı tatilinin ardından üretim ve satışların hızla artması beklenirken, birçok üreticinin de yeni modellerini piyasaya sürmesi planlanıyor. Bu nedenle mart ayı verileri, küresel elektrikli araç rekabetinin geleceği açısından kritik bir gösterge olarak görülüyor.