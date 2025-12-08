Çin'de otomobil satışları kasımda yüzde 8,5 düştü

Çin otomobil pazarında düşüş kasım ayında da devam etti. China Passenger Car Association (CPCA) tarafından açıklanan verilere göre, kasımda binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 azalarak 2,24 milyon adede geriledi. Böylece satışlar ikinci ay üst üste düşüş göstermiş oldu.

Ekim ayında da satışlar yüzde 0,8 gerilemişti. CPCA verileri, devlet teşviklerinin azalmasıyla öne çekilen alımların etkisinin ortadan kalktığını ve pazardaki yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Tesla Çin'deki 13 bin 555 aracını ihraç etti

Aynı dönemde Tesla'nın Çin'de ürettiği araçlarla ilgili veriler de dikkat çekti. Şirket, kasım ayında ülkedeki fabrikasından çıkan 13 bin 555 aracı ihraç etti.