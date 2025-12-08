Çin'de otomobil satışları kasımda yüzde 8,5 düştü
Çin'in otomobil satışlarında düşüş kasım ayında da sürdü. China Passenger Car Association verilerine göre binek araç satışları yıllık bazda yüzde 8,5 gerileyerek 2,24 milyon adede indi. Devlet teşviklerinin azalmasıyla öne çekilen talebin etkisi kaybolurken, sektör art arda ikinci ay daraldı. Veriler, pazardaki yavaşlamanın devam ettiğine işaret ediyor. Tesla ise kasım ayında Çin'de ürettiği 13.555 aracı ihraç etti.
Çin otomobil pazarında düşüş kasım ayında da devam etti. China Passenger Car Association (CPCA) tarafından açıklanan verilere göre, kasımda binek araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,5 azalarak 2,24 milyon adede geriledi. Böylece satışlar ikinci ay üst üste düşüş göstermiş oldu.
Ekim ayında da satışlar yüzde 0,8 gerilemişti. CPCA verileri, devlet teşviklerinin azalmasıyla öne çekilen alımların etkisinin ortadan kalktığını ve pazardaki yavaşlamanın sürdüğünü ortaya koyuyor.
Tesla Çin'deki 13 bin 555 aracını ihraç etti
Aynı dönemde Tesla'nın Çin'de ürettiği araçlarla ilgili veriler de dikkat çekti. Şirket, kasım ayında ülkedeki fabrikasından çıkan 13 bin 555 aracı ihraç etti.