Çin'de otomobil satışları yüzde 11,7 düştü

Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM), benzinli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 azaldığını, elektrikli hibrit ve yakıt hücreli araç satışları yüzde 115,9 arttığını açıkladı.

Ülkede martta toplam 2,23 milyon otomobil satıldı, satışlar yıllık yüzde 11,7 azaldı.

Üretilen otomobil sayısı da geçen yıla göre yüzde 9,1 azalarak 2,24 milyonda kaldı. Mart ayı, bu yıl satışların geçen yıla göre azaldığı ilk ay oldu.

Otomotiv sanayine ev sahipliği yapan Şanghay ve Çangçun şehirlerinde karantina tedbirleri uygulanması nedeniyle Tesla, Nio ve Volkswagen gibi firmaların üretimi askıya alması bunda etkili oldu.